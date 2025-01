Le responsable onusien salue la Très Haute Vision de SM le Roi pour la promotion du tourisme au Maroc

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies pour le tourisme (ONU tourisme), Zurab Pololikashviili, a salué, lundi à Rabat, la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la promotion du tourisme au Maroc.



"La Très Haute Vision de Sa Majesté le Roi pour la promotion du tourisme au Maroc a permis, après la Pandémie de Covid-19 et le séisme d’Al-Haouz, de placer les chiffres du tourisme dans le Royaume sur une trajectoire croissante, avec plus de 17 millions de visiteurs en 2024, un objectif que beaucoup de pays n’ont pas pu atteindre durant les quatre dernières années", a indiqué M. Pololikashviili lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Cette Vision Royale, a-t-il souligné, a notamment permis au Maroc de décrocher l’organisation d’événements sportifs à grande portée continentale et mondiale, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030, deux manifestations qui ne manqueront pas de tirer vers le haut le nombre de visiteurs et de touristes dans le Royaume.



"La Coupe du monde est en première position de toutes les catégories d’événements mondiaux. Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle pour promouvoir le tourisme et avoir de plus en plus de visiteurs dans le Royaume", a expliqué M. Pololikashviili, ajoutant qu’ONU tourisme se tient aux côtés du Maroc pour atteindre de plus en plus de réussites dans ce domaine.



Mettant en avant les efforts déployés par le gouvernement et toutes les parties prenantes pour le développement du secteur touristique, notamment à travers une offre et des services de grande qualité, il a précisé que cette vision de développement et cette approche novatrice ont convaincu ONU tourisme d’ouvrir un Bureau thématique de l’Organisation au Maroc, contribuant ainsi à mettre en place un écosystème solide et pérenne dans le Royaume.