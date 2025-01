Le programme “Wafira” illustre l'excellence des relations entre le Maroc et l'Espagne

Le programme de migration circulaire "Wafira" illustre "l'excellence" des relations unissant le Maroc et l'Espagne et confirme l'engagement des deux pays à renforcer leur coopération, a indiqué, vendredi à Rabat, la ministre espagnole de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz Delgado.



Les données concernant le programme Wafira de migration circulaire démontrent sa pertinence en tant que "modèle de coopération maroco-espagnole dans le domaine migratoire", a souligné Mme Saiz Delgado dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.



En effet, "la totalité des participants manifestent leur souhait de renouveler l'expérience, tandis qu'environ 66% ont nettement amélioré leur situation financière", s'est félicitée la ministre espagnole. "La participation est éminemment féminine, à plus de 90%, ce qui est très important en termes d'autonomisation des femmes et d'engagement envers l'égalité des genres", a-t-elle assuré, ajoutant que "Wafira" constitue un exemple de partenariat gagnant-gagnant au service du développement économique des deux Royaumes.



Le programme encourage l'esprit d'entrepreneuriat puisque les bénéficiaires, de retour au Maroc, créent leurs propres entreprises, non seulement dans le commerce de détail, mais également dans tout ce qui concerne le domaine rural, ce qui contribue à leur réussite sur les plans personnel et professionnel, a expliqué Mme Saiz Delgado.



Dans une déclaration similaire, M. Sekkouri a qualifié d'"exceptionnelles" les relations entre le Maroc et l'Espagne, qui puisent leur force dans la communauté de destin et les liens étroits entre les deux peuples ainsi que "les projets concrets que nous avons construits ensemble au fil du temps".



Évoquant le programme Wafira, le ministre a exprimé sa satisfaction de la qualité de la coopération avec les autorités espagnoles et des conditions dans lesquelles s'est déroulé le séjour des bénéficiaires, précisant que 100% des femmes qui ont été inscrites au titre de 2024 ont été déclarées à la sécurité sociale.