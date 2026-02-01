Libération

Le pétrole chute après des propos de Trump en faveur d'un accord avec l'Iran


Libé
Lundi 2 Février 2026

Autres articles
Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3% lundi dans les premiers échanges sur le marché asiatique, en réaction à la volonté exprimée par Donald Trump de trouver un accord avec l'Iran qu'il menace d'une intervention militaire.

Le baril de WTI nord-américain perdait 3,4% à 62,99 dollars peu avant 02H00 GMT, quand celui de Brent de la mer du Nord cédait 3,2% à 67,09 dollars après les propos du président américain.

Donald Trump multiplie les avertissements depuis le début du mouvement de contestation réprimé en janvier en Iran, tout en répétant négocier avec Téhéran pour éviter l'option armée.

"J'espère qu'on va trouver un accord", a-t-il déclaré à la presse dimanche. "Si nous n'avons pas d'accord, nous allons voir si (le guide suprême iranien) avait raison ou non".
Prenant la parole pour la première fois en deux semaines, Ali Khamenei avait lancé plus tôt une nouvelle mise en garde.

"Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci ce sera une guerre régionale", a-t-il prévenu, alors que les Etats-Unis avaient brièvement bombardé l'Iran lors d'une guerre de 12 jours en juin déclenchée par Israël.

En milieu de semaine dernière, l'or noir avait flambé face à la perspective d'une intervention américaine en Iran, qui pourrait perturber la production d'hydrocarbures dans le pays, riverain du détroit d'Ormuz où transite environ 20% du brut mondial.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, avait atteint les 70,71 dollars en clôture jeudi, alors un plus haut depuis juillet.
Le WTI s'était lui aussi emballé, dépassant les 65 dollars.


Lu 0 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS