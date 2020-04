Le personnel de la santé d’Essaouira en lutte pour vaincre le coronavirus

Suite au rétablissement du deuxième cas atteint de coronavirus et au décès du premier mardi dernier, la ville des alizés enregistre zéro infection à son compteur.

Selon des sources sanitaires, la province n’a enregistré que deux cas confirmés d'infection au Covid-19 dont l’un est décédé suite à une détresse respiratoire aiguë tandis que le second a été déclaré guéri le 5 avril suite à un protocole de traitement de 10 jours.

Par ailleurs, les services sanitaires ont contrôlé 11 cas suspects qui se sont révélés négatifs après prélèvements nasopharyngés analysés par l'institut Pasteur Maroc de Casablanca.

Au CHP Sidi Mohammed Ben Abdellah, un étage entier a été dédié à l'accueil des patients atteints du coronavirus tandis que des lits ont été réservés aux potentiels cas non compliqués qui bénéficieront d’une étroite prise en charge assurée par des équipes médicales et des techniciens relevant du CHP et des structures ambulatoires de la province, qui se sont portés volontaires dans ce contexte de mobilisation nationale et de solidarité. Sans oublier bien sûr une équipe des FAR composée de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants et d’assistantes sociales.

Dans le cadre d’une stratégie d’intervention de proximité anticipative, la délégation provinciale a mis en place plusieurs équipes de lutte contre la pandémie.

Ainsi la cellule provinciale de veille comprend des équipes d'intervention rapide qui détectent les cas suspects pour leur faire bénéficier de tests. Dans le cas où ils seraient positifs, des mesures sont initiées concernant les personnes qui ont été en contact avec eux.

Outre le staff médical qui se trouve en première ligne face au Covid-19, des équipes œuvrent au quotidien pour la désinfection des locaux et la gestion des déchets médicaux.

« Le fait que la province n’enregistre actuellement aucun cas d'infection au Covid-19 ne veut pas dire qu'il faut ignorer les mesures de protection et de confinement par la population qui doit se montrer plus vigilante pour éviter l'apparition de nouveaux cas », a tenu à préciser Zakaria Ait Lahcen, délégué provincial du ministère de la Santé à Essaouira.