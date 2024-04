Le ministre comorien de l'agriculture salue l'essor du secteur agricole marocain

Le ministre comorien de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, du tourisme et de l'artisanat, porte-parole du gouvernement, Houmeid M'Saidie a salué, vendredi à Rabat, l'essor du secteur agricole marocain, devenu "une marque de fabrique" pour tout le continent africain.



Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki en marge de la 33ème session de la Conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour l'Afrique (ARC33), M. M'Saidie a indiqué que son pays souhaite tirer profit du leadership du Maroc et de ses expériences réussies dans le domaine de l'alimentation.



Il a également précisé que les Comores font face "à de grands besoins en termes de formation", notant que "nous savons que nos frères marocains ont les moyens de nous aider sur tous les plans pour aller de l'avant". Et d'ajouter que la conférence régionale du FAO pour l'Afrique organisée "avec brio" sous l'égide du Royaume a été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et d'identifier les domaines d'intérêt commun.



Pour sa part, M. Sadiki a appelé à capitaliser davantage sur ces liens d'amitié, en concrétisant la coopération et en l'élargissant à différents domaines de l'agriculture, notamment à travers des accords spécifiques. A cet égard, le ministre a mis en avant de nombreux axes prometteurs de coopération entre les deux pays, en particulier dans les secteurs de l'aquaculture et de la formation des ressources humaines dans le domaine agricole.





Il a, en outre, relevé que cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de mettre en avant les liens de fraternité unissant le Maroc et les Comores, lesquels, a-t-il relevé, devraient se concrétiser par une coopération élargie dans toutes les filières de l'agriculture.



La conférence régionale du FAO pour l'Afrique, qui se poursuit jusqu'au 20 avril, se tient sous le thème "Systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive" et se veut une plateforme régionale stratégique axée sur la sécurité alimentaire et le développement rural en Afrique. Elle connaît la participation de ministres des États membres africains, de représentants des pays observateurs, de l'Union Africaine, des organisations donatrices, de la société civile et du secteur privé.