Le gouverneur d'Al-Qods salue le soutien constant de SM le Roi aux Maqdessis

Le gouverneur d'Al-Qods, Adnan Ghait, a salué, samedi à Tanger, le soutien constant de SM le Roi Mohammed VI et du Royaume du Maroc à Al-Qods et aux Maqdessis.



Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de l’ouverture d’une exposition de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en marge de la 62è session du Conseil exécutif de l'Organisation des villes arabes, M. Ghait a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour le soutien constant à Al-Qods.



L'exposition présente un ensemble de réalisations et de projets de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, a-t-il souligné.



M. Ghait a, en outre, affirmé qu’Al-Qods demeurera au centre des préoccupations de la oumma arabo-musulmane, à la lumière des tentatives visant à dénaturer son identité et son cachet architectural, notant que la ville sainte demeure également au coeur des préoccupations de SM le Roi.



Pour sa part, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a fait savoir que cette rencontre est l’occasion de présenter le travail de l’Agence, bras exécutif du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, pour soutenir la ville sainte, ajoutant que l’exposition présente les images d'un ensemble de projets mis en œuvre par l'Agence, notamment la restauration et la réhabilitation de l’ancienne ville d’Al Qods, en plus de différents projets de soutien dans les domaines social et économique.



Il a, par ailleurs, relevé que la réunion des villes arabes à Tanger est aussi l’occasion d'appeler les représentants des villes à accorder davantage d’importance à la ville sainte et à la préservation de son patrimoine religieux, civilisationnel, arabe et islamique, en tant que lieu de cohabitation des trois religions monothéistes.



Outre des images et illustrations des projets et réalisations de l’Agence dans la ville sainte, l’exposition comprend aussi des maquettes représentant les monuments les plus importants de la ville.