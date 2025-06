Le dirham s'apprécie de 1,7% face à l'euro au T1-2025 (BAM)

Le dirham s'est apprécié de 1,7% face à l'euro et de 0,3% vis-à-vis du dollar américain au titre du premier trimestre (T1) de 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Par rapport aux devises des principaux pays émergents, la monnaie nationale s’est appréciée au T1-2025 de 5,2% vis-à-vis de la livre turque, de 2% contre la livre sterling et de 1,4% face au yuan chinois, précise BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la 2ème réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l'année 2025.



En conséquence, et tenant compte du différentiel d’inflation par rapport aux principaux partenaires et concurrents commerciaux du Maroc, le taux de change effectif s’est apprécié de 1,5% en termes nominaux et de 0,8% en termes réels, souligne la même source.



S’agissant du volume des transactions, le montant mensuel moyen des échanges de devises contre dirhams sur le marché interbancaire a marqué un repli annuel de 8,7% au T1 à 45,9 milliards de dirhams (MMDH).



Concernant les opérations au comptant des banques avec leur clientèle, elles ont connu une hausse de 10,3% à 37,2 MMDH pour les achats de la clientèle et une baisse de 1% à 34 MMDH pour les ventes.



Quant aux opérations à terme, elles ont augmenté de 25% à 18,5 MMDH pour les ventes et de 48,8% à 5,1 MMDH pour les achats.