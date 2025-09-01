Augmenter la taille du texte
Le dirham s'apprécie de 0,2% face à l'euro du 22 au 27 août

Lundi 1 Septembre 2025

Le dirham s'apprécie de 0,2% face à l'euro du 22 au 27 août
Le dirham s'est apprécié de 0,2% vis-à-vis de l'euro et s'est déprécié de 0,5% face au dollar américain durant la période du 22 au 27 août, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Concernant les avoirs officiels de réserve, ils se sont établis à 409,6 milliards de dirhams (MMDH) au 22 août, en hausse de 0,4% d'une semaine à l'autre et de 13,2% en glissement annuel.

Au cours de la période allant du 21 au 27 août 2025, le volume des opérations de BAM s'est établi à 136 MMDH en moyenne quotidienne. Il se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 59,1 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (44 MMDH) et des prêts garantis (32,9 MMDH).

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est revenu à 3,9 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25% en moyenne. Lors de l'appel d'offres du 27 août (date de valeur le 28 août), la Banque Centrale a injecté 59,1 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 3,1% du 22 au 27 août, portant sa performance depuis le début de l'année à 37%. Cette évolution reflète notamment des progressions de 5,5% de l'indice des "Bâtiments et matériaux de construction", de 2,5% pour celui des "Banques", de 5,9% pour les "Services de transport" et de 3,7% pour les "Télécommunications".

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé, d'une semaine à l'autre, de 1,5 MMDH à 2,1 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".

Libé

