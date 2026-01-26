Transport maritime : GNV renforce ses liaisons Espagne-Maroc

La compagnie de ferries Grandi Navi Veloci (GNV) a annoncé le renforcement de ses liaisons maritimes entre l’Espagne et le Maroc, avec le déploiement de nouveaux navires à partir de l’été prochain.



Cette initiative vise à améliorer la connectivité maritime entre les deux pays, notamment par la mise en service d'unités plus modernes et à plus grande capacité sur les lignes reliant les ports espagnols et marocains, a indiqué la compagnie, filiale du Groupe MSC et l’un des principaux opérateurs de ferries en Méditerranée occidentale.



Intervenant lors de la Foire internationale du tourisme de Madrid (FITUR) 2026, le directeur général de GNV, Matteo Catani, a précisé que la compagnie travaille en étroite coordination avec les autorités compétentes afin d’assurer l’exploitation régulière de ces nouvelles unités dès l’été prochain, dans le cadre d’une approche axée sur l’efficacité opérationnelle et la durabilité environnementale, rapporte la MAP.



Il a également souligné l’importance de la coopération avec les autorités portuaires, les ports espagnols et marocains, ainsi que les institutions diplomatiques et ministérielles, pour améliorer les infrastructures et les services portuaires, et renforcer les systèmes de transport maritime.



"Les nouvelles unités devraient contribuer à l’amélioration des conditions de transport des passagers, notamment des Marocains résidant à l’étranger, tout en favorisant le développement de corridors maritimes à faible impact environnemental", a-t-il expliqué.



M. Catani a, par ailleurs, indiqué que les autorités concernées, en coordination avec les équipes techniques de GNV, œuvrent à la mise en place des conditions nécessaires pour assurer des opérations régulières, notamment avec le port de Tanger Med, à partir de l’été prochain.



Fondée en 1992 et membre du Groupe MSC, GNV exploite 33 lignes maritimes dans huit pays, reliant notamment l’Italie, l’Espagne, la France, l’Albanie, la Tunisie, le Maroc et Malte.