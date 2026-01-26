Agadir abrite la 3ème édition du Salon de l’économie sociale et solidaire

La ville d'Agadir abrite du 26 janvier au 1 février 2026, la troisième édition du Salon régional de l'économie sociale et solidaire.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour approfondir la dynamique de valorisation des produits de l’économie sociale et solidaire, indique un communiqué des organisateurs.

Ce Salon ambitionne de mettre en lumière les spécificités et les savoir-faire des acteurs de la région, en renforçant les actions de promotion et de mise en valeur des produits artisanaux locaux et régionaux.



Initiée par la région Souss-Massa en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire -Secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire- et la wilaya de la région, cette manifestation entend réaffirmer le rôle stratégique de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire en tant que leviers essentiels du développement territorial durable, conformément aux orientations du nouveau modèle de développement.



Organisé sous le thème : "L’économie sociale et solidaire… un choix stratégique pour un développement inclusif et global", cet évènement adopte une scénographie contemporaine pensée pour offrir une expérience immersive aux visiteurs. Un espace de 4.800 m² permet de valoriser la créativité et le dynamisme des acteurs du secteur, de mettre en avant les produits régionaux et l’artisanat local, tout en encourageant l’achat solidaire, rapporte la MAP.



Cet espace se compose de quatre pôles principaux, à savoir, le pôle commercial: produits de terroirs et cosmétiques / produits artisanaux et des services qui regroupe 160 exposants, le pôle institutionnel et partenaires pour présenter les expériences nationales et les programmes régionaux et provinciaux en matière d'appui aux projets de développement de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les initiatives des organisations de la société civile et du secteur privé, le pôle d'innovation qui va mettre en lumière les projets coopératifs à fort potentiel créatif et le pôle des invités et des participants étrangers qui vise à renforcer les échanges, le partage d’expériences et la promotion de la coopération internationale.



A l’occasion de cet événement, un programme riche de conférences et de sessions de formation sera proposé aux exposants. Ces rencontres, animées par des experts nationaux et régionaux, viseront à accompagner les acteurs du secteur dans le développement de leurs capacités de production, d’innovation et de commercialisation, tout en favorisant l’échange d’expériences, l’adaptation des produits aux attentes et aux goûts des consommateurs, ainsi que la réflexion autour des enjeux et perspectives du secteur.



Par ailleurs, les visiteurs auront également l’occasion d’assister, tout au long de la durée du salon, à des prestations assurées par des groupes folkloriques représentant les différentes préfectures et provinces de la région, ainsi qu’à une programmation variée de soirées artistiques.