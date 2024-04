Le bilan du gouvernement est fait de records alarmants entre chômage, précarité et endettement

Abdessadek Saidi

Le projet de lutte de la FDT a pour but de faire face à la politique gouvernementale portant atteinte aux acquis de la classe ouvrière

Abdesslam Karim

L’échec du gouvernement dans la gestion de la chose publique a impacté négativement les familles défavorisées et les classes moyennes

«Aujourd’hui, après s’être rendu compte de leur impuissance politique, ils ont commencé à déléguer leurs pouvoirs à des bureaux d’études et à des institutions financières internationales pour les conseiller», a-t-il martelé.Dans son allocution, le dirigeant ittihadi a mis en garde contre l’ampleur de la dette, qui a atteint plus de 79% du revenu national, soulignant que les générations futures hériteront d’un lourd héritage et qu’elles devront rembourser.A propos de la question nationale, Driss Lachguar s’est félicité «du rôle héroïque des Forces armées royales, sous le commandement de Sa Majesté le Roi, dans la défense des frontières », ainsi que de l’unité des Marocains sur laquelle butent les basses manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume. Et d’ajouter que cette mobilisation pour l'unité nationale ne peut être réalisée que si elle s’inscrit dans un projet national, à savoir un Etat fort, juste et solidaire.La question palestinienne a été présente dans le discours de Driss Lachguar devant les membres du Conseil régional élargi.Il a fait savoir que le monde entier est témoin d'un génocide commis par Israël contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, assurant que celui qui doit négocier au nom du peuple palestinien est l’Autorité nationale palestinienne et ceux qui s’opposent à ce que celle-ci mène les négociations sont les parties qui ont des calculs étroits et qui ont fait de pays étrangers des médiateurs, précisant que ceux qui profitent de cette situation sont Netanyahu et le gouvernement israélien de droite.« Aujourd'hui, ceux qui servent la cause palestinienne sont le peuple marocain et son Etat, qui traite la question de manière objective et rationnelle. Le seul pays qui a acheminé de l’aide humanitaire par voie terrestre est le Royaume du Maroc. Nous sommes tous, Roi, peuple et forces vives, impliqués dans le soutien du peuple palestinien sans calculs politiciens ».Et le dirigeant ittihadi d’enchaîner : «L’USFP, au sein de l’Internationale Socialiste (IS), a pu produire un communiqué pour cette institution, et c’était la seule organisation internationale qui était capable de mettre les Palestiniens et les Israéliens d’accord sur la teneur du communiqué. C'est le seul document qui a été publié à propos de ce sujet », ajoutant qu’«aujourd'hui Pedro Sánchez, en raison de ses positions claires sur la question palestinienne et sur notre cause nationale, est accusé par la droite de corruption. Nous avons exprimé notre solidarité avec lui ».Pour sa part, Abderrahim Chahid a affirmé que le Groupe socialiste fait face à l’hégémonisme du gouvernement, dénonçant le monologue du gouvernement vantant des réalisations impalpables.Après avoir rappelé le tollé soulevé à propos de la présidence de la Commission de justice et de législation, il a expliqué que l'USFP a réussi à secouer le cocotier par sa proposition de la motion de censure, qui a suscité un grand débat et est devenue l'un des principaux sujets de la presse marocaine, tout comme elle a réussi à faire bouger le gouvernement, qui s’était empressé dans une course contre la montre pour présenter son bilan.Le président du Groupe socialiste a appelé les militants du parti dans la région de Marrakech-Safi à redoubler d'efforts, dans la perspective des élections de 2026, pour renforcer la voix de la région à la Chambre des représentants.Abdessadek Saidi a, pour sa part, souligné que la FDT a développé une vision visant à améliorer sa situation, dans le but d'occuper sa place naturelle sur la scène syndicale au Maroc.«Le projet de lutte de la FDT vise à faire face à la politique gouvernementale portant atteinte aux acquis de la classe ouvrière, en particulier le dossier des retraites. Nous ne permettrons jamais l’adoption de réformes paramétriques dont seule la classe ouvrière paye la facture», a-t-il mis en exergue, tout en appelant les militants et les militantes de la FDT à se tenir aux côtés de leur parti, l’USFP, pour faire face à cette politique portant atteinte à tous les acquis réalisés grâce aux luttes des forces vives, notamment l’USFP.Le secrétaire régional de l’USFP, Abdesslam Karim, a fait état de l'échec du gouvernement après deux ans et demi de son installation, un échec affectant tous les chantiers en raison de son incapacité politique, ce qui a impacté les familles défavorisées et les classes moyennes.Il a mis l’accent sur la nécessité d'adopter des politiques publiques qui tiennent compte de la spécificité de la région de Marrakech-Safi, qui connaît de fortes disparités régionales en matière de santé, d'éducation, d'infrastructures et de droit à l'eau. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les investissements dans la région et consolider son attractivité.