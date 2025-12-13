Le SG adjoint de l'OCI salue le rôle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans le soutien au peuple palestinien

-
Lors d’une rencontre avec le directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, M. Diab a jeté la lumière sur "la situation dangereuse dans les territoires palestiniens occupés".
Pour sa part, M. Cherkaoui a fait part de l'engagement de l'Agence dans l’accomplissement de ses devoirs et responsabilités, dans le cadre de ses capacités, et de continuer à soutenir les secteurs sociaux et économiques de la Ville Sainte et à préserver son patrimoine religieux et civilisationnel, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.