Samedi 13 Décembre 2025

Le SG adjoint de l'OCI salue le rôle de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans le soutien au peuple palestinien
Le secrétaire général adjoint aux Affaires de la Palestine et d'Al-Qods à l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Samir Bakr Diab, a salué, jeudi à Djeddah, le rôle important que joue l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al Qods, dans le soutien au peuple palestinien, notamment dans la Ville Sainte.

Lors d’une rencontre avec le directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, M. Diab a jeté la lumière sur "la situation dangereuse dans les territoires palestiniens occupés".

Pour sa part, M. Cherkaoui a fait part de l'engagement de l'Agence dans l’accomplissement de ses devoirs et responsabilités, dans le cadre de ses capacités, et de continuer à soutenir les secteurs sociaux et économiques de la Ville Sainte et à préserver son patrimoine religieux et civilisationnel, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.
 


