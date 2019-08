Le Raja officialise Ben Malango

«Meilleur buteur du TP Mazembe lors des 20 dernières années en Ligue des champions ». C’est le genre d’éloges qui ont accompagné la signature pour trois ans au Raja de Casablanca, de l’attaquant congolais Ben Malango Ngita.

Si l’arrivée du droitier de 25 ans pallie numériquement le départ de Iajour et renforce le secteur offensif des Verts, pour affirmer que Malango va tout casser, il y a un pas que l’on ne saurait franchir. Tout d’abord, le nouvel attaquant du Raja n’est pas le meilleur buteur du TP Mazembe en Ligue des champions comme on n’a pu l’entendre ici et là. Selon les données du site référence « transfermarkt.fr », Ben Malango est quatrième au nombre de but/match (0.70), troisième au ratio but/minutes, avec une réalisation toutes les 107’, et enfin, il a totalisé le deuxième plus grand nombre de buts lors d’une édition, celle de 2017/2018, avec 7 buts.

Ensuite, s’il a terminé deuxième meilleur canonnier du championnat congolais en 2017/2018, en marquant 21 buts, on ne peut pas en dire autant de sa dernière saison. Selon plusieurs sites spécialisés, l’ex-attaquant du TP Mazembe n’a en réalité participé à aucun match du championnat. Ces principaux faits d’armes ont été réalisés en LDC, où il a fait trembler à sept reprises les filets. En termes de temps de jeu, Ben Malango a foulé les pelouses pendant 1173 minutes. Un faible bilan qui pose question sur sa capacité à être compétitif et à se remettre dans le bain rapidement. Cela dit, on ne peut pas nier ses qualités qui font de lui un vrai renard des surfaces. La radioscopie de ses 7 buts inscrits en Ligue des champions confirme cette thèse puisque si on met de côté les trois penalties qu’il s’est chargé de transformer, il a inscrit les quatre buts restants dans la surface de réparation dont deux de la tête.

Du coup, tiraillé entre tous ses éléments, on se demande encore si le Raja a fait le bon choix en recrutant l’attaquant congolais. L’avenir nous le dira tout comme il révèlera si son transfert, encore contesté par le TP Mazembe, a été effectué dans les règles.