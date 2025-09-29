Le Portugal réitère son plein soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive

Le Groupe parlementaire du Parti social-démocrate (PSD), qui dirige la coalition de droite au pouvoir au Portugal, a réitéré, vendredi, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour régler ce différend régional.



Lors d’une séance à l’Assemblée de la République (Parlement), le PSD a souligné que la position du Portugal «ne laisse place à aucune ambiguïté», en relevant que le gouvernement portugais soutient l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume dans le cadre des Nations unies, considérée comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour régler ce différend régional. Et d’ajouter que cette position a été officiellement confirmée, le 22 juillet 2025, dans une déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc et la République portugaise.



Le PSD a indiqué que la position du gouvernement portugais a été saluée par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, notant que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a renouvelé, lors d’une récente réunion à New York, ses remerciements au ministre portugais des Affaires étrangères pour cette position claire.



Le PSD a de même rappelé que le gouvernement portugais n’a, à aucun moment, établi un quelconque contact avec la soi-disant “république sahraouie”. La déclaration du PSD est intervenue dans le cadre d’un débat autour de la reconnaissance de la marocanité du Sahara au Parlement portugais, initié par le parti Chega.