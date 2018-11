Le Portugal premier qualifié pour le Final Four

Pas de Cristiano Ronaldo, pas de problèmes: même privé de sa star, le Portugal est devenu samedi la première sélection à se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations, après son match nul en Italie (0-0).

La Selecçao, avec le Lillois José Fonte titulaire, s'est montré solide à Milan pour chercher ce petit point qui lui suffit pour assurer sa première place du groupe 3 (7 pts).

L'Espagne et la France ayant échoué plus tôt, le Portugal inscrit donc en haut de la liste des invités son nom au tournoi final de la compétition dont elle sera normalement l'hôte, à Porto et Guimaraes. L'UEFA doit choisir le dossier portugais, le seul en lice, le 3 décembre.

La Nazionale de Marco Verratti espérait chasser un gros pour mieux rebondir après son absence du Mondial; au moins ce résultat lui permet-il de se maintenir en Ligue A (2e, 5 pts) et de laisser le bonnet d'âne à la Pologne (3e, 1 pt), reléguée.

La Suède, elle, regarde vers le haut: moribonds depuis le Mondial, les Scandinaves se sont imposés en Turquie (1-0) grâce à un penalty du défenseur Andreas Granqvist (71e), pour garder une chance de monter en première division.

Derniers avant ce match, les voilà désormais à trois points du leader du groupe 2, la Russie (7 pts contre 4), qu'ils affronteront mardi à Solna, pour un choc qui pourrait les envoyer en Ligue A, en cas de succès!

La Turquie (3e, 3 pts) est, elle, reléguée dans cette troisième division... que la Serbie espère quitter rapidement.

L'équipe de Nemanja Matic a battu à Belgrade, où elle n'a plus perdu depuis 2015, son voisin le Monténégro (2-1) grâce à des buts d'Adem Ljacic (30e) et Aleksandar Mitrovic (32e).

Première avec 11 points, la Serbie confirme ainsi son emprise sur le groupe 4 et sera promue en deuxième division en cas de succès mardi face à la Lituanie, ou si son dauphin la Roumanie (2e, 9 pts) ne s'impose pas au Monténégro dans le même temps.

L'Ecosse, facile vainqueur en Albanie (4-0), disputera également mardi une finale pour la Ligue B face à Israël, avec qui elle partage la première place du groupe 1 avec 6 points.