Le Onze national en quête de sa troisième finale de CHAN

Le Onze national donnera la réplique, ce soir à partir de 18h30 au Nelson Mandela National Stadium à Kampala, à son homologue sénégalais pour le compte de la demi-finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2024), dont les débats se déroulent conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



Le rempart sénégalais reste donc l’ultime cap à franchir pour l’équipe du Maroc en vue de décrocher une troisième finale « chanoise ». Ce qui est sûr, c’est que ça ne sera pas une mince affaire face à un redoutable adversaire qui a débarqué à cette 13ème édition en tant que tenant du titre.



Toutefois, la sélection marocaine, sous la conduite de Tarik Sektioui, n’a pas manqué de monter en puissance et de montrer de si belles choses au cours de ses précédentes sorties avec un premier tour disputé à Naïrobi, un quart de finale à Dar Es-Salam et voilà maintenant la demi-finale à Kampala.



Une fois encore, l’on s’attend à la détermination sans faille des joueurs marocains qui n’ont qu’un seul objectif : Décrocher ce sacre africain, qui risque fort bien d’être le dernier, pour la troisième fois après les titres remportés en 2018 à domicile et 2020 au Cameroun.



A rappeler que la sélection marocaine avait terminé deuxième du groupe B derrière le Kenya. L’EN s’était imposée à trois reprises face aux équipes de l’Angola (2-0), de la Zambie (3-1), de la RD.Congo (3-1) contre une défaite devant le Kenya (0-1). Au stade des quarts de finale, le Onze national a eu raison de la Tanzanie sur le court score de 1 à 0.



La journée de mardi verra aussi la programmation du premier match de la demi-finale opposant le Madagascar au Soudan. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 15h30 au Benjamin Mkapa National Stadium à Dar Es-Salam.



T.R