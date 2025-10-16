Mondial U17 féminin Maroc 2025 : Les Lioncelles de l’Atlas déterminées à honorer les couleurs nationales

Après avoir marqué les esprits lors de la dernière Coupe du monde féminine senior (Australie et Nouvelle-Zélande en 2023) et confirmé sa progression sur la scène africaine étant à deux doigts de remporter la Coupe d’Afrique des nations fin juillet dernier, le football féminin marocain s’offre une nouvelle vitrine : la participation de la sélection U17 à la Coupe du monde 2025 qui se déroulera dans le Royaume du 17 octobre au 8 novembre.



Portées par l’enthousiasme des supporters et l’avantage de jouer à domicile, les Lioncelles de l’Atlas sont animées de l’ambition de franchir un palier lors de cet évènement planétaire, organisé pour la première fois sur le sol africain.



Le staff technique s’appuie sur un groupe prometteur, composé de jeunes talents issues des clubs du championnat, des centres de formation locaux et de la diaspora. Avec enthousiasme et ambition, les Lioncelles de l’Atlas rêvent de franchir le premier tour et de continuer à faire rayonner le football féminin marocain, déjà en pleine ascension sur le continent.



Pour cette génération appelée à défendre les couleurs nationales sur la scène mondiale, l’enjeu est double : acquérir de l’expérience au plus haut niveau et montrer que le Maroc est désormais un acteur incontournable du football féminin de jeunes.



Au-delà de l’aspect sportif, ce Mondial U17 représente une vitrine exceptionnelle pour le Maroc, déjà connu et reconnu comme une terre de football et d’organisation de grands événements. Les stades modernes, les villes hôtes et l’accueil chaleureux du public marocain devraient offrir un cadre idéal à la fête planétaire.



La désignation par la FIFA du Maroc pour abriter les cinq prochaines éditions du Mondial féminin des U17 (2025-2029) symbolise la montée en puissance d’un projet structuré, porté par la Fédération Royale marocaine de football grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et soutenu par des infrastructures modernes comme l’Académie Mohammed VI de football.



Pour les joueuses de Anwar Mghinia, l’enjeu dépasse le rectangle vert : il s’agit aussi d’inspirer des milliers de jeunes filles marocaines et africaines à croire en leurs rêves et à embrasser le football. Une mission à la fois sportive et symbolique, qui pourrait donner un nouvel élan au développement du football féminin au Maroc et sur le continent.



Le tirage au sort a offert au Maroc un groupe A exigeant, composé de nations déjà habituées à briller dans la compétition, à savoir le Brésil, l’Italie et le Costa Rica.