Le Maroc, déjà qualifié, s'impose face au Congo, bat le record mondial en signant sa 16ème victoire d'affilée, tous matches confondus

La sélection nationale de football, déjà qualifiée au Mondial 2026, a réalisé un carton plein aux éliminatoires africaines, en s'imposant face à son homologue congolaise (1-0), mardi soir au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors de la 10e et dernière journée du groupe E, battant par la même occasion le record mondial des victoires consécutives après avoir réalisé sa 16e d'affilée, tous matches confondus.

L’unique but de la rencontre a été signé Youssef En-Nesyri (63è minute) sur une passe millimétrée du capitaine Achraf Hakimi.



Grâce à ce succès, les Lions de l'Atlas sont leaders incontestables du groupe E avec 24 points engrangés suite à huit victoires d’affilée. Les protégés de Walid Regragui avaient validé leur billet pour la Coupe du monde après leur large victoire (5-0) contre le Niger lors de la précédente journée de ces qualifications africaines.



En plus de la qualification au Mondial et de la première place du groupe, l'équipe nationale a écrit l'histoire en devenant la première sélection au monde à remporter 16 matchs consécutifs au niveau international, battant le record détenu conjointement par l’Allemagne et l’Espagne (15 victoires d'affilée).



Lors de la rencontre contre le Congo, marquée par la titularisation de Soufiane El Karouani au poste de latéral gauche et de Hamza Igamane comme attaquant de pointe, les Lions de l’Atlas n'ont pas tardé à se montrer dangereux, avec une première occasion nette dès la deuxième minute après un centre de Brahim Diaz qu’Ismael Saibari n’a pas réussi à convertir en but.



Pendant le premier quart d’heure de jeu, les joueurs marocains ont tenté d’accélérer le rythme, en optant pour des passes rapides pour tenter de faire sauter le verrou défensif de l'équipe adverse.

Misant sur les contre-attaques, les Congolais ont, de leur côté, tenté leur chance à la 27è minute d'une frappe lointaine, sans grand danger pour Yassine Bounou.



Enfin de première période, les Lions de l'Atlas se sont créé deux occasions franches pour ouvrir le score, notamment par le biais d'Eliesse Ben Seghir, mais sans succès.



Au retour des vestiaires, Walid Regragui a remplacé Eliesse Ben Seghir par Youssef En-Nesyri, pour mieux exploiter les ballons aériens. Un choix qui s'est avéré payant puisque c'est ce dernier qui a signé le but de la victoire pour l'équipe nationale à la 63è minute, sur une passe décisive d’Achraf Hakimi.



Après ce but, le sélectionneur national a procédé à plusieurs changements pour apporter du sang neuf à son équipe. Ilias Akhomach, Adam Masina et Ayoub El Kaabi sont ainsi entrés en jeu à la place de Jawad El Yamiq, Hamza Igamane et Abdessamad Ezzalzouli.



Dans les dernières minutes de la rencontre, les Lions de l’Atlas ont été ultra-dominants, créant de nombreuses occasions de but grâce notamment à Ismael Saibari, Ilias Akhomach et Ayoub El Kaabi, mais la solidité défensive des Congolais et la précipitation des attaquants marocains ont empêché les Lions de l'Atlas d'aggraver le score.