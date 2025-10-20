Liga: Araujo libère le Barça

Inquiétant défensivement, le FC Barcelone a évité une nouvelle débâcle samedi dans le derby catalan face à Gérone et s'est imposé sur le fil (2-1) grâce à son défenseur Ronald Araujo, permettant au club catalan de reprendre provisoirement la première place.



L'international uruguayen, entré en jeu à la 82e minute pour peser sur la défense adverse, a offert un succès inespéré aux siens en reprenant un centre de Frenkie de Jong au bout du temps additionnel (90e+3, 2-1) et propulsé le Barça (1er, 22 points) en tête, devant le Real (2e, 21 points).



A une semaine du Clasico, le champion d'Espagne en titre, battu par le PSG (2-1) puis corrigé à Séville (4-1) avant la trêve, met la pression sur son éternel rival.

Malgré le retour de son prodige Lamine Yamal, passeur décisif pour Pedri (13e, 1-0), le club blaugrana avait été rapidement repris par son modeste voisin (18e), qui a égalisé d'un retourné acrobatique du Belge Axel Witsel (20e, 1-1).



Les hommes d'Hansi Flick, exclu en fin de partie pour des protestations envers l'arbitre, et qui devrait être suspendu pour le Clasico, ont ensuite sérieusement tangué et ont évité un troisième naufrage de rang grâce au manque cruel d'efficacité des Gironistes.



En recherchant systématiquement la profondeur dans le dos de la défense catalane toujours très haute pour jouer le hors-jeu, les visiteurs se sont procurés quatre situations de but gâchées tour à tour par Vanat (23e), Portu (24e), Bryan Gil (39e) et Witsel (41e).



"Quand on presse mal devant, avec une ligne défensive aussi haute, cela devient trop facile pour l'adversaire de se créer des occasions. Avec seulement une passe dans l'espace ils peuvent se retrouver en face à face avec le gardien...", a concédé Pedri après la rencontre.

"On doit s'améliorer sur cet aspect, mais également avec le ballon, car nous ne sommes pas aussi adroits que l'an dernier", a poursuivi le milieu de la Roja.



Les Blaugranas auraient pu prendre l'avantage bien avant le geste salvateur d'Araujo (90e+3), mais ils ont également manqué de réussite, avec notamment une barre sur coup franc de l'Anglais Marcus Rashford (30e) et un poteau du jeune Fermin Lopez (52e), suivis de plusieurs parades du gardien argentin Paulo Gazzaniga (54e, 57e, 66e).



Les 22 joueurs n'ont pas disputé les 20 premières secondes du match, comme sur les autres pelouses de Liga, pour protester contre la délocalisation de la rencontre Villarreal - FC Barcelone aux Etats-Unis, dénoncée y compris par des joueurs catalans dont Frenkie De Jong.



Plus tôt samedi, Majorque (15e, 8 points) a renversé (3-1) le bourreau des Barcelonais avant la trêve, le Séville FC (7e, 13 points), grâce à un doublé express de l'international espoirs espagnol Mateo Joseph (72e, 77e).



L'ailier brésilien Antony, auteur d'un superbe doublé, a lui permis au Betis Séville (5e, 16 points) de décrocher le point du match nul (2-2) à la 94e minute dans le choc face à Villarreal (3e, 17 points).



Ce scénario a profité à l'Atlético Madrid (4e, 16 points), qui réintègre le Top 4 après sa courte victoire 1-0 au Metropolitano contre Osasuna (12e, 10 points), grâce au premier but du milieu argentin Thiago Almada, ex-joueur de l'Olympique Lyonnais, servi par son compatriote Giuliano Simeone (69e), fils de l'entraîneur des Colchoneros.