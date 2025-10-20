Ligue 1: Marseille prend le pouvoir

Marseille a pris les rênes de la Ligue 1 en écrasant Le Havre (6-2) à 11 contre 10 samedi pour la 8e journée de Ligue 1, et Lyon a échoué à se hisser à sa hauteur en perdant à Nice (3-2).

En concédant un nul spectaculaire contre Strasbourg au Parc des Princes vendredi soir (3-3), le Paris SG avait offert une occasion en or à ses poursuivants de prendre la tête du classement. C'était particulièrement tentant pour l'OM, qui recevait au Vélodrome Le Havre, équipe de bas de tableau.

Et pourtant... c'est le Havrais Yassine Kechta qui a ouvert le score au coeur de la première période, bonifiant une belle entame. Mais un penalty, assorti d'un carton rouge donné à Gautier Lloris pour une main en position de dernier défenseur, a coulé les Normands.

Mason Greenwood, lui, ne s'est pas fait prier pour non seulement transformer avec sang-froid le penalty, mais en inscrivant au total un quadruplé avec sa vista habituelle.



Le Français Robinio Vaz, 18 ans, a cru venir sceller le score, mais Abdoulaye Touré a allumé un pétard en reprise de volée pour le réduire (5-2), et Amir Murillo a rajouté au festival marseillais (6-2). L'OM est premier avec 18 points, devant Paris (17), Strasbourg (16) et Lyon (15).



Car pour Lyon, c'était un peu plus compliqué sur le papier avec ce déplacement à Nice et cela s'est vérifié avec une défaite 3-2 logique. Un doublé de Pavel Sulc n'a fait que réagir au réalisme niçois, avec des buts de Melvin Bard, Sofiane Diop et Hicham Boudaoui. L'équipe de Franck Haise a enregistré une troisième victoire bienvenue et se replace à la 8e place (11 points).



Autre équipe du haut du tableau, Monaco devait lancer l'ère Sébastien Pocognoli, appelé après le renvoi d'Adi Hütter. Mais à Angers, dans un match plutôt terne, les Rouge et Blanc n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1). Deux entrants, Folarin Balogun et Sidiki Chérif, ont marqué. Monaco est 5e avec 14 points, le SCO avant-dernier avec 6 points, comme Le Havre.