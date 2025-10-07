Augmenter la taille du texte
La FIFA dévoile "Tila" : La mascotte officielle du Mondial féminin U-17 Maroc 2025

Mercredi 15 Octobre 2025

La FIFA dévoile "Tila" : La mascotte officielle du Mondial féminin U-17 Maroc 2025
La Fédération internationale du Football Association (FIFA) a levé le voile, lundi, sur "Tila", la mascotte officielle de la Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA, prévue du 17 octobre au 8 novembre au Maroc.

"Tila incarne l'élégance naturelle d’un caracal, une espèce de chat sauvage originaire de nombreux pays, dont le Maroc. Son nom est tiré du terme du tala, qui signifie «montagne» dans plusieurs langues parlées par les populations amazighes du pays. Il est en outre un rappel subtil à la nature et à la force tranquille", indique la faîtière du football mondial dans un communiqué.

"Tout comme un caracal, la sympathique mascotte est douce, mais se distingue aussi par sa puissance, son agilité et ses sens aiguisés. Elle dispose par ailleurs d’une impressionnante capacité de saut, d'une excellente vision et ses déplacements sont toujours marqués par la grâce, des caractéristiques qui ressemblent trait pour trait à celles qui pourront être observées sur les terrains marocains dans quelques jours", ajoute la même source.

Première compétition féminine de la FIFA organisée dans un pays d’Afrique du Nord, ce tournoi réunira les 24 meilleures sélections nationales féminines de la catégorie U-17, venues des quatre coins du globe, pour se disputer le titre suprême dans plusieurs villes marocaines, dont Rabat.

Véritable ode aux talents des jeunes joueuses, la compétition se devait d’avoir une mascotte qui incarne ce que peut être la féminité : un mélange de force et de douceur.
La mascotte accompagnera les supporters tout au long de la compétition et participera à faire vibrer les stades, notamment le Stade olympique de Rabat, théâtre de nombreuses rencontres majeures.

La FIFA invite les personnes souhaitant assister à cet événement historique à se procurer leurs billets sur le site officiel de la FIFA via FIFA.com/tickets.

