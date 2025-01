Le Maroc, un partenaire important pour l'Allemagne et pour l'UE

Le Maroc est "un partenaire important" aussi bien pour l’Allemagne que pour l’Union européenne (UE), notamment dans le domaine de l’agriculture, a affirmé, samedi à Berlin, le ministre fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture, Cem Özdemir.



Le responsable allemand a salué, dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, les "relations d’amitié et de partenariat très solides entre le Maroc et l’Allemagne, basées sur l’égalité", ainsi que la qualité de la collaboration et de la coopération entre les ministères de l’Agriculture des deux pays.



MM. El Bouari et Özdemir ont tenu samedi une réunion bilatérale en marge de la Semaine verte de Berlin (17 - 26 janvier), au terme de laquelle les deux ministres ont signé une déclaration portant création d’un groupe de travail Maroc-Allemagne pour une coopération plus étroite dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture.



"Nous souhaitons désormais hisser ces relations (maroco-allemandes) à un niveau supérieur et avancer ensemble", a affirmé, à cette occasion, M. Özdemir. L'initiative d'un groupe de travail conjoint prend tout son sens, selon le ministre allemand, car les deux pays font face à des défis communs tels que la crise climatique, la gestion des ressources en eau et le soutien aux agriculteurs.



M. Özdemir a également salué le niveau de l’échange d’expériences dans le domaine agricole entre le Maroc et l’Allemagne, deux pays qui œuvrent ensemble à bâtir un avenir commun.



La création de ce groupe de travail Maroc-Allemagne s’inscrit dans le cadre de la participation du Maroc à la 89e édition de la Semaine verte internationale de Berlin (Grüne Woche), où le Royaume est représenté par un pavillon inauguré vendredi par M. El Bouari en présence de M. Özdemir.



Le pavillon marocain rassemble 21 exposants représentant 39 coopératives issues des 12 régions du Royaume, et propose des produits typiquement marocains tels que l’huile d’argan et ses dérivés, l’huile d’olive, le safran, les dattes, ainsi que des plantes aromatiques et médicinales.



Référence mondiale dans le domaine de l’agriculture, la Grüne Woche réunit cette année plus de 1.500 exposants venus d’une soixantaine de pays et attire près de 400.000 visiteurs, faisant de Berlin un carrefour majeur pour les échanges autour de l’alimentation, de l’agriculture et de l’horticulture.