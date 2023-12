Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné, mercredi à Tanger, que le Maroc sera la plateforme électrique la plus compétitive et intégrée au monde.



"Nous allons être la plateforme électrique la plus compétitive et intégrée au monde, qui servira non seulement nos futures gigafactories, mais également les gigafactories de toute la région", a affirmé le ministre, qui intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de la 7ème édition du Salon de la sous-traitance automobile, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



M. Mezzour a, à cet égard, noté que le Maroc est en train de prendre à bras-le-corps la nouvelle transformation de l'industrie automobile qui basculera vers le 100% électrique d'ici 2030, avec un écosystème intégré depuis la chimie jusqu'à la construction de véhicules électriques", précisant que le Royaume "va être l'un des rares pays au monde à avoir un écosystème complètement intégré de production de batteries pour véhicules".