Le Maroc réitère son soutien à la stabilité, à la souveraineté et à l'unité nationale du Mali

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La stabilité du Mali est "fondamentale" pour la stabilité régionale, a souligné M. Bourita lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec le Secrétaire d'État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, rappelant que le Royaume a déjà dénoncé vigoureusement les attaques terroristes ayant ciblé des installations civiles et militaires maliennes.
"Le Maroc condamne ces attaques et considère qu'elles sont inacceptables et qu'elles ont fait beaucoup de victimes", a-t-il insisté.
Le ministre a estimé que le Sahel passe par une phase "très critique" de son histoire, mettant en garde, à cet égard, contre une "connivence claire entre séparatisme et terrorisme", qui nécessite une intervention de la part des acteurs directement concernés, tant au niveau régional qu’international.
"Il est fondamental que l'on puisse s'engager dans des dynamiques inverses, axées sur la stabilité et le respect des choix des populations, où les relations sont fondées sur la coopération plutôt que sur le chantage et l'intimidation", a-t-il conclu.