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Tanger Med améliore son chiffre d'affaires de 16% en 2025

Dimanche 3 Mai 2026

Tanger Med améliore son chiffre d'affaires de 16% en 2025
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Le Groupe Tanger Med a clôturé l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires (CA) consolidé brut de 13 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 16% par rapport à 2024.
 
Fort d'un modèle intégré, le Groupe opère sur quatre métiers complémentaires, à savoir les ports, la logistique, l'industrie et les services, fait savoir un communiqué de Tanger Med.
 
Sur le volet portuaire, le Groupe gère le complexe portuaire Tanger Med, premier port en Méditerranée et en Afrique et 17ème mondial dans le dernier classement des ports à conteneurs selon Alphaliner.
 
En 2025, le complexe portuaire a franchi un nouveau palier historique en dépassant le seuil des 11 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds) manutentionnés, consolidant ainsi son rang parmi les grandes plateformes portuaires mondiales.
 
À travers sa participation dans "Marsa Maroc", le Groupe exploite également 35 terminaux spécialisés dans le traitement des conteneurs et des vracs, répartis au sein de 21 ports. En 2025, Marsa Maroc a traité 67 millions de tonnes de marchandises, en progression de 6% par rapport à 2024, confirmant la dynamique de croissance de ses activités portuaires.
 
Au total, le volume global manutentionné par le Groupe en 2025, incluant les performances de TMPA - Tanger Med Port Authority (gestionnaire du complexe portuaire Tanger Med) et de Marsa Maroc a atteint 209 millions de tonnes de marchandises et 12,42 millions de conteneurs EVP.
 
Sur le volet industriel, le Groupe est aménageur et développeur de 3.000 hectares de zones d’activités économiques accueillant plus de 1.500 entreprises opérant dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du textile, de l’agroalimentaire et de la logistique.
 
En 2025, ces zones ont généré un volume d’affaires global de 188 MMDH et totalisé la création de 145.000 emplois.
 

Libé

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Tags : 2025, chiffre d'affaires, Tanger Med

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