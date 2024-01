Le Maroc prend part à la Semaine verte internationale de Berlin

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a pris part, jeudi, à la cérémonie d’ouverture de la 88ème édition de la Semaine verte Internationale de Berlin, qui se tient du 19 au 28 janvier à Berlin, aux côtés du ministre allemand de l'Agriculture et de l’Alimentation, le commissaire Européen à l’Agriculture et de nombreux ministres chargés de l’Agriculture.



A cette occasion, M. Sadiki a inauguré vendredi le pavillon marocain, accompagné du ministre allemand de l'Agriculture et de l'Alimentation, Cem Özdemir, de l'ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, et de plusieurs personnalités, rapporte la MAP.



Organisé par Morocco Foodex, le pavillon marocain connaît la participation d’une vingtaine de coopératives et de groupements d’intérêt économique, représentant différentes régions du Maroc, qui exposent un large éventail de produits reflétant la diversité, l’authenticité et la richesse du terroir national et de la culture marocaine.



La participation du Maroc à la Semaine verte de Berlin vise à faire connaître les produits agro-alimentaires du Maroc, mais également à renforcer les exportations des produits agroalimentaires et d’explorer de nouveaux débouchés pour l’offre marocaine dans le circuit international.



Créée en 1926, la Semaine verte internationale de Berlin est l’une des plus grandes manifestations mondiales consacrées à l’alimentation, l’agriculture et l’horticulture.

Elle regroupe les consommateurs, les décideurs, les opérateurs des chaînes de distribution et les chercheurs en innovation agricole. L’édition de cette année regroupe plus de 1.400 exposants représentant une soixantaine de pays et accueille plus de 300.000 visiteurs sur une superficie de 118.000 m².