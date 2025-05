3ème Forum international de Laâyoune sur l'agriculture biosaline

La 3ème édition du Forum international de Laâyoune sur l'agriculture biosaline et des terres arides (LAFOBA3) se tiendra du 20 au 22 mai.



Organisé conjointement par l'Institut africain de recherche en agriculture durable (ASARI), l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et la Fondation Phosboucraa, cet événement a pour objectif de mener un débat sur les dernières avancées scientifiques en matière de salinité des sols, ainsi que sur les bonnes pratiques pour contrecarrer l’impact du changement climatique.



L'importance de cette conférence est fortement liée à l'impact énorme de la salinisation des sols et de l'eau, de la sécheresse et du changement climatique sur les écosystèmes, l'agriculture, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire dans le monde entier, indique un communiqué des organisateurs.



Le forum s'inscrit également dans la continuité des premier et deuxième forums internationaux de Laâyoune sur l'agriculture biosaline, étant donné que la salinité et la sécheresse affectent encore de nombreux aspects de la vie humaine, rapporte la MAP.



D'après les organisateurs, il est donc crucial de faire des cartographies des zones déjà affectées par la salinité ou à risque à l'échelle mondiale, de développer et de mettre en œuvre des stratégies et des pratiques pour traiter ce problème de manière efficace et efficiente.



En outre, le forum examinera les progrès réalisés dans la gestion de la salinité et de la sécheresse aux niveaux national, régional et mondial, ainsi que les pratiques et les politiques en matière de gestion agricole dans les zones salines et sèches.



L’édition 2025 du forum réunit des chercheurs, des experts nationaux et internationaux de plusieurs pays, ainsi que différentes parties prenantes concernées par les problématiques liées aux contextes sahariens et salins.