WayTech Expo : Tanger accueille le Salon international de la technologie et de l’innovation

La ville de Tanger accueille, du 21 au 23 mai, le Salon international de la technologie et de l’innovation “WayTech Expo 2025”, sous le thème “Intelligence artificielle, une passerelle vers un avenir numérique et durable”.



Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cet événement s’inscrit dans le cadre des activités du Congrès international des systèmes intelligents avancés du développement durable dans le domaine de la santé digitale (AI2SD).



Le salon offre un espace d’exposition futuriste réunissant les fleurons de la technologie, les startups les plus prometteuses, les institutions visionnaires et les grandes entreprises du secteur numérique, indique la Chambre régionale, notant qu’il s’agit d’un hub d’interactions stratégiques, avec une mise en scène innovante de stands thématiques couvrant des domaines clés, tels que l’intelligence artificielle, les technologies immersives, la Green Tech, les Smart Cities et l’industrie 4.0, rapporte la MAP.



Chaque stand offre une expérience immersive, avec des démonstrations en temps réel, des tests interactifs et des rencontres directes avec les porteurs de projets, ajoute la même source, faisant savoir que le salon offre l’occasion de découvrir les solutions de demain, créer des synergies entre acteurs et nouer des partenariats d’avenir.



Cet événement réunira des chercheurs éminents, des décideurs publics et des acteurs économiques qui auront l'occasion de décrypter les enjeux majeurs de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique.



A travers des interventions, des panels multidisciplinaires et des débats, les conférences programmées durant cet événement offriront un espace de réflexion stratégique autour de plusieurs thématiques, dont “Les nouvelles frontières de l’intelligence artificielle et leur impact sur les sociétés et les modèles économiques”, “La digitalisation des secteurs clés: énergie, agriculture, santé, industrie 4.0, éducation” et “L’éthique, la souveraineté technologique et les politiques de gouvernance face aux défis de l’innovation rapide”.



Pensées comme un moteur de transformation et de dialogue international, ces conférences visent à éclairer les choix de demain, nourrir les politiques publiques, et inspirer les générations futures.