Tanger Med se veut une référence en matière de performance énergétique

Le directeur de la décarbonation au Groupe Tanger Med, Amine Benyessef, a mis en avant, mercredi à Casablanca, les efforts entrepris pour faire de Tanger Med un port de référence en matière de performance énergétique.



Intervenant lors d’un panel sous le thème "Ports, transport et logistique face aux enjeux de la décarbonation", organisé dans le cadre du Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed, du 13 au 15 mai), M.Benyessef a présenté la stratégie énergétique du complexe portuaire, fondée sur une double ambition: atteindre la neutralité carbone sur ses activités propres et déployer des services de décarbonation au profit de ses opérateurs.



Cette stratégie repose sur quatre piliers majeurs, à savoir la fourniture d’électricité verte, l’efficacité énergétique, la mobilité durable et la gestion de l’économie circulaire, a précisé le directeur. Et de souligner que le port Tanger Med est désormais approvisionné à 100% en électricité issue de sources renouvelables, grâce à des contrats d’achat à long terme, ajoutant que plusieurs projets d’autoproduction sont déjà en cours.



Parmi les réalisations concrètes, M.Benyessef a cité le déploiement de l’infrastructure nécessaire pour alimenter les navires à quai en électricité verte, leur permettant de couper leurs moteurs auxiliaires durant les escales, rapporte la MAP.



"Ce dispositif d’onshore power supply est déjà opérationnel sur 800 mètres de quai et sera généralisé aux autres terminaux et aux ferries", a-t-il indiqué, précisant que cette électrification est appelée à devenir un standard mondial dans les ports à horizon 2030.



De son côté, le directeur régional de XPO Logistics Maroc, Miguel Troitiño, a détaillé les efforts déployés par son entreprise pour concilier performance opérationnelle et durabilité environnementale.



Présent dans 14 pays, le groupe gère un million de mètres carrés d’entrepôts entre le Maroc, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, ce qui en fait un important consommateur de biens et d’énergie, a-t-il indiqué.



Ainsi, il a mis l’accent sur l’importance d’une approche durable à chaque étape de la chaîne logistique, allant de l’optimisation du remplissage des véhicules à la réduction des kilomètres à vide.



Dans ce sens, M.Troitiño a évoqué le recours à des solutions concrètes comme l’utilisation accrue de HVO (huile végétale hydrotraitée), le remplacement progressif des ampoules et équipements énergivores, ou encore l’usage de convois routiers en tandem pour diminuer les émissions de CO2.



Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Logismed était placé cette année sous le thème "La Supply Chain au Maroc : une industrie au service de la compétitivité, de la souveraineté et de la sophistication de l’économie".