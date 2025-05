Matières premières critiques : Les restrictions à l’exportation se multiplient dans le monde

La tendance a connu une forte accélération en 2023,

Les restrictions à l’exportation de matières premières critiques se généralisent, souligne l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans un récent rapport intitulé «OECD Inventory of Export Restrictions on Industrial Raw Materials».Selon l’organisation intergouvernementale d'études économiques, les nouvelles données montrent qu’elles se multiplient à travers le monde, «alors que la demande s’envole dans le sillage des transitions écologique et numérique et en réaction à l’inquiétude grandissante pour la sécurité économique».D’après le document couvrant la période allant jusqu’à fin 2023, Ie nombre de matières premières industrielles soumises à au moins une restriction à l’exportation a plus que quintuplé depuis 2009.Les données recueillies montrent que «cette tendance a connu une forte accélération en 2023, où plus de 500 nouveaux produits minéraux bruts sont venus allonger la liste», note l’OCDE précisant que c’est plus du double par rapport à 2022 et près de trois fois plus qu’en 2021.Le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, s’inquiète de cette généralisation des restrictions à l’exportation des matières premières critiques. Selon lui, cette tendance «peut faire grimper les prix et le risque de perturbation dans les chaînes d’approvisionnement, au détriment de la croissance mondiale, de l’expansion des énergies renouvelables et de la transformation numérique», explique-t-il.De l’avis de l’organisation, cette évolution cadre avec celle, plus générale, du paysage mondial marqué par la montée des tensions géopolitiques et de la concurrence stratégique.«Alors que l’invasion russe de l’Ukraine menée en 2022 a provoqué une flambée des prix des matières premières et de l’énergie, les Etats se montrent désormais plus autoritaires dans la gestion des ressources critiques, en accordant une place croissante aux restrictions à l’exportation », fait-elle remarquer.D’après l’OCDE, près de 94 % des mesures de ce type mises en place en 2023 l’ont été par sept pays seulement (Chine, Vietnam, Burundi, Russie, République démocratique du Congo, Zimbabwe et République démocratique populaire lao).Dans son rapport, il a également été constaté que les restrictions continuent de frapper en premier lieu les déchets et débris, généralement en raison des préoccupations environnementales et de l’intérêt grandissant pour les chaînes d’approvisionnement circulaires. Le constat est qu’elles se multiplient aussi à l’encontre des minerais et minéraux, en particulier de ceux qui interviennent à l’aval des chaînes d’approvisionnement critiques.L’OCDE en veut pour preuve : « Entre 2021 et 2023, la part des échanges mondiaux de matières premières industrielles hors déchets et débris frappés par au moins une restriction à l’exportation s’est élevée à 14%. Le cobalt et les terres rares ont été particulièrement touchés, avec respectivement 67% et 46% des échanges concernés».De l’avis des auteurs dudit rapport, si les taxes et les obligations de licence restent les plus communément utilisées, on assiste ces dernières années à une montée en flèche des restrictions de nature quantitative, comme les interdictions d’exporter et les quotas.L’OCDE note à ce propos que les interdictions d’exporter progressent toujours plus depuis 2019, « ce qui témoigne d’une volonté accrue des pouvoirs publics de préserver la valeur à l’intérieur des frontières », estime-t-elle.Mathias Cormann rappelle toutefois qu’une base factuelle unique en son genre, fournie par l’organisation, « permet de suivre l’évolution de ces restrictions et de mettre en évidence les solutions moins restrictives à l’appui de la sécurité de l’offre et des objectifs de développement des nations riches en ressources».Il est important de noter que l’édition 2025 du rapport de l’OCDE «donne aux responsables publics et autres parties prenantes des points de repère essentiels pour trouver des moyens moins restrictifs de sécuriser la satisfaction des besoins des pays importateurs tout en réalisant les objectifs de développement des nations riches en ressources», affirme l’organisation.En outre, le document fournit de précieuses données, actualisées chaque année, sur le périmètre, le type et l’évolution des restrictions à l’exportation recensées pour 65 matières premières industrielles et 82 pays producteurs, assure-t-elle.