Le potentiel touristique haut de gamme du Maroc présenté à des voyagistes argentins

Les principaux attraits touristiques du Maroc pour le créneau haut standing ont été présentés vendredi à une vingtaine d'agences de voyages en Argentine.



La présentation a été organisée à la résidence du Maroc à Buenos Aires à l'initiative de l’ambassade du Maroc et du voyagiste Madre travel, en coordination avec l’agence « Expérience Morocco ».



Les voyagistes argentins ont assisté à une présentation détaillée mettant en lumière une offre touristique spécifiquement conçue pour une clientèle au profil exigeant et en quête d’expériences hautement qualitatives.



Dans une déclaration à la MAP, Tania Popovic, co-fondatrice de l’agence Madre a expliqué que l’objectif de cette présentation est de réunir les agences de voyages qui commercialisent les offres touristiques haut de gamme à l’étranger, pour leur faire découvrir la destination Maroc et son positionnement sur ce créneau à grande valeur ajoutée.



Le choix a été porté sur le Maroc en raison de la grande diversité de son offre touristique et de ses connexions avec toutes les destinations phares, dont la plus récente est le vol de Royal Air Maroc reliant Sao Paolo à Casablanca, a expliqué Tania Popovic.



La co-fondatrice de Madre avec Fernanda Dominguez Mutevelis qui a été chargée de la présentation, a mis l’accent également sur la richesse culturelle et gastronomique du Maroc, très prisée par cette catégorie de touristes.

Elle a souligné que le Maroc est le troisième pays africain à s’ajouter à l’offre faite aux touristes sud-américains, aux côtés du Kenya et de l’Afrique du Sud.



Lors de la présentation, Fernanda Dominguez Mutevelis a emmené les voyagistes argentins à travers un voyage virtuel au Maroc, de Casablanca à Essaouira, en passant par Rabat, Chefchaouen, Fes, Merzouga, Ouarzazate et Marrakech.



Elle a mis en exergue les principaux atouts de ces destinations, les bons plans pour les touristes en quête d’expériences exceptionnelles et les panoramas à couper le souffle offerts à chacune des étapes de cette boucle.



Auparavant, l'ambassadeur du Maroc, Fares Yassir, a mis en exergue la localisation géographique exceptionnelle du Royaume, au carrefour de quatre continents : Afrique, Europe, Amérique et Asie.



À l’approche du Mondial 2030, qui sera organisé au Maroc, en Espagne et au Portugal, a-t-il dit, le tourisme haut de gamme connaîtra un essor certain, et il est judicieux de se préparer dès aujourd’hui pour accompagner cette dynamique.



Fares Yassir a par ailleurs mis en avant les infrastructures de qualité au Maroc, à l’image du train à grande vitesse, les aéroports et les liaisons maritimes avec le sud de l’Espagne, de France et d’Italie, qui contribuent à stimuler les flux touristiques.