Rabat : ouverture des travaux de la "Global Growth Conference" 2025

Les travaux de l'édition 2025 de la "Global Growth Conference" (GGC) ont démarré, mardi à Rabat, à l'initiative de l'Institut Amadeus, sous le thème "Financer la croissance, façonner la transition énergétique".



La cérémonie inaugurale de cette conférence de deux jours, qui revient avec une nouvelle édition après celles de 2013 et de 2014, connaît la participation notamment de Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, d'Aminata Touré, Haute représentante du Président de la République du Sénégal, de Daniel Mukoko Samba, Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale de la République démocratique du Congo, de Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de Brahim Fassi Fihri, président de l'Institut Amadeus.



Forte de son positionnement stratégique, la GGC 2025 réunira plus de 600 participants provenant de plus de 50 pays, dont des ministres et hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants d'institutions financières internationales et régionales, des représentants du secteur privé, des investisseurs institutionnels, ainsi que des experts de haut niveau.



Cette conférence, qui intervient dans un contexte mondial marqué par la montée du protectionnisme, l'intensification des tensions commerciales sino-américaines et la fragmentation croissante des chaînes de valeur, a pour objectif d'initier une analyse des nouvelles dynamiques géoéconomiques qui redéfinissent les règles du commerce international et influencent la captation des investissements étrangers.



Elle s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'Institut Amadeus à promouvoir une croissance durable, inclusive et équilibrée, notamment via le renforcement des synergies entre acteurs publics et privés, et la valorisation des opportunités offertes par le continent africain, relève la même source.



Véritable plateforme opérationnelle de dialogue et de réflexion stratégique, la conférence traitera de thématiques majeures telles que la reconfiguration stratégique des chaînes de valeur et la souveraineté économique dans un contexte de tensions commerciales, et le financement de la croissance, la création d'emplois pérennes, les stratégies d'investissement et les réformes nécessaires à l’attractivité économique.



Il s'agit aussi de la transition énergétique et les perspectives en matière d'hydrogène vert, du développement des infrastructures et la gestion durable des ressources hydriques, de l'innovation, des technologies financières et de la digitalisation comme leviers de transformation économique, ainsi que de la promotion de la coopération régionale et des investissements transfrontaliers.



La GGC 2025 mettra également à disposition des participants un dispositif renforcé de rencontres B2B, B2G et G2G, ainsi que des outils numériques favorisant les échanges stratégiques et la conclusion de partenariats structurants.



Les travaux de la conférence donneront lieu à l'élaboration et à la présentation de la Feuille de Route de Rabat sur le Financement de la Croissance et la Transition Énergétique, un document de référence qui contiendra des recommandations concrètes, pragmatiques et directement mobilisables par les parties prenantes nationales et internationales.