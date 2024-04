Le Maroc participe à la réunion spéciale du Forum économique mondial à Riyad

Une délégation marocaine participe à la réunion spéciale de haut niveau du Forum économique mondial (WEF), qui a débuté dimanche à Riyad sous le thème "Coopération internationale, croissance et énergie pour le développement".



La délégation marocaine participant à ce forum de deux jours comprend le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, Zakaria Hachlaf, le directeur de la communication, de la coopération internationale et des partenariats au ministère de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Zakaria Farahat, et la directrice générale de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), Imane Belmaati.



Cette réunion de haut niveau témoigne de l'importance que le Maroc accorde, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux dialogues internationaux et à la coopération mondiale pour un avenir économique et environnemental plus durable.



La ville de Riyad accueillera la réunion spéciale du WEF, considérée comme une première du genre pour le forum, avec la présence et la participation de 1000 chefs d'État et décideurs politiques de différents pays du monde, de hauts fonctionnaires, d'experts internationaux, de leaders d'opinion et de penseurs, issus des secteurs public et privé, d'organisations internationales et d'institutions académiques.



Les participants discutent de diverses questions et de l'évolution de l'économie mondiale, dans le but de trouver des solutions communes et de relever les défis humains, climatiques et économiques, la réunion étant une occasion unique pour les décideurs du monde entier de trouver un terrain d'entente entre les différentes parties.



La réunion spéciale du WEF comprend plusieurs dialogues et débats visant à renforcer les efforts de coopération internationale et à stimuler les efforts conjoints pour créer des solutions durables.



Les séances de la réunion spéciale se concentrent sur un certain nombre de sujets importants, notamment la coopération internationale, la croissance et l'énergie pour le développement afin de relever les défis économiques et géopolitiques actuels et de favoriser de nouveaux partenariats.



En marge du forum, le Royaume accueillera une série d'expositions et d'événements parallèles pour jeter la lumière sur les dernières tendances et évolutions dans un certain nombre de domaines importants, notamment la durabilité, l'innovation et la culture.