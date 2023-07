Le Maroc décidé à promouvoir sa coopération touristique avec les pays africains

Le Royaume du Maroc est résolument décidé à développer et à consolider davantage sa coopération touristique avec les pays frères africains, aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral, conformément aux Hautes Orientations et à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à faire de la coopération Sud-Sud une priorité absolue, a affirmé jeudi à Pointe aux Piments, dans la banlieue de Port Louis, l'ambassadeur du Maroc à Madagascar, Mohamed Benjilany.



M. Benjilany a conduit une importante délégation marocaine aux travaux de la 66ème Réunion de la Commission régionale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour l'Afrique (CAF), qui se sont déroulés du 26 au 27 juillet à l’Ile Maurice sous le thème «Repenser le tourisme pour l'Afrique : Relever les défis mondiaux et promouvoir l’investissement et les partenariats», rapporte la MAP.



S’exprimant lors des débats qui ont succédé la présentation du rapport des activités 2022-2023 de l’OMT par son secrétaire général, Zurab Pololikashvili, l’ambassadeur a indiqué que le tourisme marocain est en train de se redresser et de retrouver ses performances de 2019. Il a, à cet égard, salué les efforts des pays africains qui ont fait preuve de leurs capacités d’adaptation et de réactivité dans un contexte difficile pour la résilience du secteur du tourisme.



Il a aussi mis en exergue les dispositions prises par le gouvernement marocain pour favoriser la relance du secteur du tourisme, notamment à travers l’adoption d’une Feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026, qui ambitionne, à l'horizon 2026, d'attirer 17,5 millions de touristes, d'atteindre 120 milliards de dirhams de recettes en devises, de créer 80.000 emplois directs et 120.000 indirects, en plus de repositionner le tourisme comme secteur clé dans l'économie nationale.



Le diplomate marocain a, en outre, mis en avant le partenariat privilégié, ainsi que l’esprit de coopération existant entre le Maroc et l’OMT, à travers la mise en place d'un nouveau système de classement des hôtels de tourisme au Maroc, lors de la période 2013-2024, la facilitation de la relance du secteur touristique après la pandémie de Covid-19 durant la période 2020-2023, moyennant l’amélioration et le renforcement du tableau de bord du tourisme marocain.



De son côté, M. Pololikashvili a mis en avant le partenariat entre le Maroc et l’OMT dans le domaine du tourisme qui s’est traduit, notamment, par l’excellent déroulement et la réussite de la 117ème Session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme, tenue du 23 au 25 novembre 2022 à Marrakech.



Il s’agit aussi de l’initiative du concours national de startup visant à identifier les startups les plus innovantes et les plus adaptées aux besoins touristiques des générations futures, ainsi que l’octroi des prix des meilleurs villages touristiques à deux villages marocains primés en 2022, à savoir Ksar Elkhorbat à Errachidia et Moulay Bouzerktoune à Essaouira, et au village marocain Sidi Kaouki à Essaouira, en 2021.



En marge des travaux de cette Commission, la délégation marocaine s’est entretenue avec le secrétaire général de l’OMT. Lors de cette rencontre, le diplomate marocain a salué les efforts louables de M. Pololikashvili pour sa contribution à la relance de l'industrie du tourisme dans une phase post-Covid-19 et l’a remercié ainsi que ses équipes pour leur disponibilité régulière avec leurs homologues marocains, notamment pour l’ouverture du Bureau régional du tourisme à Marrakech.



La participation du Maroc à cet important événement onusien dans le domaine du tourisme a été couronnée par l’élection du Royaume au sein du Comité des statistiques 2023-2027.



Cette importante réunion, qui a connu la participation de plusieurs pays africains membres de l'OMT, a constitué une opportunité de discuter de l’avenir du tourisme dans le continent, à travers la mise en place de stratégies devant appuyer la croissance du secteur touristique pour un développement socio-économique global.