SNEP : hausse du chiffre d'affaires de 65,8% au T1-2025

Le chiffre d'affaires (CA) de la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie (SNEP) a atteint 186,5 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2025, en progression de 65,8% par rapport à la même période un an auparavant.



Cette performance s'explique principalement par la reprise soutenue de l'activité vinylique, marquée par une nette augmentation des volumes de vente et ce, malgré une pression persistante à la baisse sur les prix du PVC à l'international, indique la SNEP dans un communiqué.



Parallèlement, l'activité électrolyse affiche une légère progression, portée par une demande globalement stable sur l’ensemble des produits du segment.



Concernant les investissements, il se sont établis à 4,6 MDH au T1-2025, en recul par rapport à la même période en 2024 (16,1 MDH), reflétant la finalisation des projets structurants lancés au cours des exercices précédents, dans le cadre de l’extension des capacités de production.



L'endettement financier, lui, s'est légèrement replié à 824,8 MDH, traduisant les efforts de remboursement réalisés durant le premier trimestre de cette année.