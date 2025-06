Le Groupe OCP améliore son chiffre d’affaires au premier trimestre 2025

Le chiffre d'affaires (CA) du Groupe OCP a atteint près de 21,6 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre 2025, contre 19,59 MMDH réalisés à la même période de l’année précédente.



Cette progression s’explique principalement par des volumes de roche plus élevés et par l’amélioration de la demande en engrais et en acide phosphorique, indique le groupe dans un communiqué.



Soutenue par la hausse des revenus et des gains en efficacité opérationnelle, la marge brute s’est, pour sa part, élevée à 14,901 MMDH, comparés aux 12,705 MMDH enregistrés un an auparavant, fait savoir la même source.



Cette performance a été réalisée malgré la hausse significative des coûts des intrants, en particulier le soufre, dont les prix ont fortement augmenté d’une année à l’autre. La marge brute s’est améliorée à 69%, contre 65% un an auparavant, rapporte la MAP.



Concernant l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization / Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), il s’est établi à 7,494 MMDH, contre 7,703 MMDH au premier trimestre 2024, se traduisant par une solide marge EBITDA de 35%.



Cette légère baisse de 3% s’explique principalement par un effet de change défavorable, lié à la dépréciation du dollar qui a pesé sur la valorisation des créances commerciales en fin de période.



Les dépenses d’investissement ont, quant à elles, atteint 5,934 MMDH, contre 9,301 MMDH à la même période en 2024. Côté financement, l'OCP rappelle la réalisation avec succès d'une émission obligataire sur les marchés internationaux, en avril 2025, pour un montant total de 1,75 milliard de dollars américains (USD).



Cette émission se compose de deux tranches (750 millions USD à 5 ans et 1 milliard USD à long 10 ans, assorties de coupons de 6,1% et 6,7%, respectivement). Cette opération a été sursouscrite plus de 4 fois, enregistrant le carnet d’ordres le plus important jamais atteint par l’OCP, illustrant la confiance des investisseurs internationaux dans la solidité financière du groupe et sa stratégie de croissance durable.



Les fonds levés serviront à financer la deuxième phase du plan d’investissement 2030 du groupe, qui vise des objectifs majeurs en matière d’expansion des capacités de production, d’investissements durables dans la gestion de l’eau et les énergies renouvelables, ainsi que dans le développement de la production d’ammoniac vert.



Le plan a franchi une étape clé début 2025, en atteignant l’objectif de couvrir 100% des besoins en eau des opérations du groupe par des sources non conventionnelles. Cette émission s’inscrit dans la continuité du succès de l’opération de "Tap Issue" de 300 millions USD réalisée en février 2025, liée à l’émission obligataire de 2 milliards USD de mai 2024 et destinée au financement du Plan d’investissement d’OCP.



Par ailleurs, le Groupe OCP souligne que les fondamentaux du marché restent solides, portés par une reprise progressive de la demande dans les principales régions importatrices et par des niveaux de stocks mondiaux faibles.



L’équilibre entre l’offre et la demande demeure stable, en partie en raison des restrictions chinoises sur les exportations de DAP/MAP (Di-Ammonium Phosphate et Mono-Ammonium Phosphate) et de la hausse de la consommation domestique de phosphate en Chine.



Les signaux laissent entrevoir un renforcement de la demande au deuxième trimestre, relève l'OCP, ajoutant que l’Inde reste un moteur clé de la demande mondiale, en raison des stocks historiquement bas d’engrais phosphatés et de l’annonce d’un cadre de subventions renforcé, ce qui devrait soutenir les achats, notamment pour la reconstitution des stocks.



Ainsi, la nouvelle capacité de production d’OCP, qui sera progressivement mise en service au cours de cette année, renforcera la capacité du groupe à répondre à la demande croissante. Dans le cadre de cette expansion, la première unité du Hub TSP a démarré sa production au début du deuxième trimestre. En parallèle, l’OCP continuera d’adapter son approche commerciale à l’évolution des conditions du marché.



"Le groupe reste engagé dans des investissements stratégiques en matière d’innovation, de flexibilité industrielle et de durabilité, afin de renforcer sa capacité à évoluer dans des environnements dynamiques, tout en poursuivant son leadership sur les coûts, le développement de solutions sur mesure et la décarbonation de ses opérations à travers son Plan d’investissement", conclut le communiqué.