La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en territoire positif mercredi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,46% à 18.410,37 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,62% à 1.507,89 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, avançait de 0,83% à 1.259,86 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s'adjugeait 0,05% à 1.783,69 pts.



Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Stroc Industrie (+6,06% à 70,85 DH), Bank of Africa (+4,9% à 257 DH), AtlantaSanad (+3,74% à 146,9 DH), HPS (+3,25% à 567,9 DH) et Ciments du Maroc (+2,52% à 2.035 DH).



À l'opposé, CTM (-1,81% à 920 DH), Sonasid (-1,64% à 2.526 DH), M2M Group (-1,47% à 510,6 DH), Cosumar (-1,28% à 232 DH) et CDM (-0,91% à 1.090 DH) accusaient les plus fortes baisses.



Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,73%.