Casablanca : Clôture de la 8ème édition du Salon Al Omrane Expo

Placée sous le thème "Daam Sakane : une initiative solidaire pour des logements accessibles à tous", la 8ème édition du Salon Al Omrane Expo a fermé ses portes dimanche 1er juin au Club Plein Ciel Paradise – Ain Diab.



Plateforme d'échange nationale dédiée à l'habitat et à l'aménagement des territoires au service des citoyens et du développement des territoires, ce salon a été inauguré jeudi dernier, en présence du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim, et du président du directoire du Groupe Al Omrane, Housni El Ghazaoui.



Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie inaugurale, M. Benbrahim a affirmé que le Salon "Al Omrane Expo" est un levier essentiel pour dynamiser l'offre immobilière nationale, un pôle réel d'opportunités d'investissement et un forum privilégié pour des échanges prospectifs entre experts et acteurs du secteur.



Pour sa part, le président du directoire du Groupe Al Omrane, Housni El Ghazaoui, a fait remarquer que ce 8ème Salon va bien au-delà d'une simple exposition de projets immobiliers. "Il s'agit d’un véritable espace de dialogue et de proximité, où nous partageons nos expériences, nos programmes, et en particulier les grandes orientations gouvernementales en matière d’habitat".



Il a annoncé une nouveauté majeure pour cette édition, offrant la possibilité aux visiteurs de découvrir une initiative numérique immersive à travers un avatar digital Al Omrane, conçu pour refléter notre stratégie de transformation digitale, rapporte la MAP.



L’objectif est clair, selon M. El Ghazaoui, plus de transparence, plus d’interactions, et une meilleure proximité avec les citoyens. Il a également relevé que cette démarche s’inscrit dans la volonté du groupe de moderniser ses outils et d’accompagner l’évolution des attentes des usagers.



Pour concrétiser cet engagement, le salon a mis en avant une offre diversifiée de projets d’habitat et d’investissement, accompagnée d’offres promotionnelles exclusives accessibles tout au long de l’événement.



Les équipes commerciales du groupe sont mobilisées pour accompagner chaque visiteur de manière personnalisée, en fonction de ses besoins et attentes.



En complément, le salon a réuni également l’ensemble des acteurs de l’écosystème immobilier (banques, notaires, agences de la conservation foncière et organisations professionnelles) afin de garantir un accès direct à toutes les informations nécessaires, permettant de concrétiser efficacement un projet d’acquisition, qu’il s’agisse d’un bien à usage d’habitation ou d’un investissement immobilier.



En marge du salon, un programme de conférences thématiques et de panels d’experts a été proposé durant les quatre jours de l’événement afin de nourrir la réflexion autour des enjeux de l’habitat, du développement urbain, de l’inclusion territoriale et du financement.



A ce titre, Al Omrane Expo s’affirme comme une véritable plateforme nationale de dialogue structuré, au croisement des visions des pouvoirs publics, des acteurs territoriaux, du secteur privé et des citoyens.



A travers cette nouvelle édition, le Groupe Al Omrane réaffirme son ambition de consolider son rôle d’acteur public de référence, pleinement engagé au service des citoyens et des territoires. A l’écoute des besoins réels de la population, il continue à développer des réponses concrètes, responsables et adaptées, en phase avec les priorités nationales en matière d’habitat, de cohésion sociale et d’aménagement inclusif du territoire.