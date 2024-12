Le Maroc à l'UA: Une action soutenue en faveur de la paix, de la sécurité et du développement du continent

Durant l’année 2024, le Maroc a poursuivi son action soutenue au sein de l’Union africaine (UA) en faveur de la paix, de la sécurité et du développement du continent.



Ainsi, le 37ème sommet de l’UA, tenu en février dernier à Addis-Abeba, a été l’occasion pour le Royaume de souligner l’importance d’une approche holistique, intégrée et multidimensionnelle, reposant sur une imbrication étroite entre la paix, la sécurité et le développement dans le continent.



S’inspirant de la Haute Vision Royale pour l’Afrique, le Maroc a poursuivi durant l’année 2024 ses efforts inlassables en vue de promouvoir une action africaine commune, fondée sur les principes de solidarité, de paix et d'unité, le but étant de réaliser les aspirations des populations du continent, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement.



Pour ce faire, le Royaume a continué à plaider en faveur du renforcement de la crédibilité et de l'efficacité du processus intergouvernemental au sein de l’UA, à travers la contribution au processus de réforme au sein de l'organisation panafricaine et le renforcement de la bonne gouvernance financière et administrative au sein de la Commission de l'Union.



Le Maroc, qui a œuvré pour assurer une présence significative au sein des différentes structures de l'UA, a mené une action destinée à apporter une valeur ajoutée aux programmes et projets de développement à caractère stratégique pour le continent africain, notamment l'Agenda 2063.



Membre depuis 2018 du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA, le Royaume s’est ainsi engagé à défendre des questions vitales dans l'agenda de la paix et de la sécurité en Afrique, à l'instar de l'importance de procéder à l'enregistrement des réfugiés et de garantir l'efficacité de l'action humanitaire en leur faveur. Sur un autre registre, le Maroc n’a eu de cesse de souligner l’importance d’assurer le succès des processus électoraux en Afrique et de renforcer la démocratie sur le continent.



A cet égard, la capitale du Royaume a abrité du 29 avril au 03 mai 2024, le 3ème cycle de formation spécialisée pour les observateurs électoraux de l'UA. L’engagement fort du Maroc en faveur de l’action continentale s’est aussi reflété à travers une forte présence au sein des différentes structures de l'Union africaine.



Dans ce sens, l'année 2024 a été marquée par l'élection de Mme Amal Ayachi à l'Agence spatiale africaine, et de Mme Nadia Annouz au Conseil consultatif contre la corruption de l'UA, alors que Mme Latifa Jbabdi a été élue vice-présidente de la plateforme des femmes africaines pour la justice transitionnelle.



Par ailleurs, le 37ème sommet de l’UA a salué les rôles joués par SM le Roi Mohammed VI, notamment pour mettre en œuvre l'Agenda africain pour la migration et en faire un moteur de développement.



D’autre part, le Maroc a continué de mettre l’accent devant les différentes réunions de l’UA sur le lien entre séparatisme et terrorisme, tout en s’attelant à démanteler les thèses des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume au sein de l’organisation panafricaine. L’année 2024 a en outre été marquée par la contribution majeure du Royaume à l’effort continental de l’UA, visant à renforcer l’autosuffisance des systèmes de santé publique africains pour améliorer l’efficacité du continent en matière de préparation et de réponse aux menaces de maladies, à travers notamment le premier test PCR en temps réel pour la Mpox fabriqué localement au Maroc, recommandé par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique).



Depuis son retour à l’UA, le Maroc a réussi ainsi à s’imposer comme un acteur majeur et agissant qui contribue à la paix, à la sécurité et au développement du continent, conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.