Le Hassania poursuit son bonhomme de chemin en Coupe de la CAF

Comme prévu, le Hassania d’Agadir a réussi son entrée continentale. Le club soussi a franchi le cap du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, et ce après avoir forcé, mardi du côté du stade général Seyni-Kountché à Niamey, un nul blanc aux dépens de l’Association sportive de la garde nationale du Niger.

Les Gadiris avaient fait l’essentiel lors du match aller à domicile en s’imposant sur le large score de 4 à 0, pour que le second acte à Niamey se présente dans de bonnes dispositions pour ne pas dire une simple formalité. Les joueurs du HUSA ont géré les péripéties de ce match avec intelligence, balisant leur chemin au tour des seizièmes de finale où ils affronteront l’équipe sénégalaise de Génération Foot qui a éliminé son homologue malienne de Djoliba AC de Bamako.

Il y a lieu de signaler que le match aller est prévu le 14 courant à Agadir, alors que le retour devrait avoir lieu une semaine plus tard le 21 au Sénégal. Et si le HUSA parviendrait à avoir le dernier mot, il devra disputer un autre tour, à savoir les 16èmes de finale bis, avant la phase de poules. C’est d’ailleurs l’objectif que se sont fixé les dirigeants gadiris qui aspirent ardemment à ce que leur club soit parmi les protagonistes de ce stade avancé de la compétition.

Pour rappel, le Raja, champion sortant, et la RSB, quart de finaliste lors de la précédente édition de la Coupe de la CAF, ont été exempts du tour préliminaire.

Par ailleurs, en Ligue des champions, le WAC, qualifié directement au stade des seizièmes, connaît désormais le nom de son adversaire à ce tour. Il s’agit du club sénégalais de l’ASC Jaraaf de Dakar, tombeur des Togolais de Koroki.

Les Rouges entameront la C1 au Complexe Mohammed V, les 14, 15 ou 16 de ce mois, tandis que le match retour est programmé le week-end de la semaine d’après.

Hormis le WAC, l’Ittihad de Tanger pourrait être de la partie en cas de qualification hier aux dépens de la formation tchadienne d’Elect Sport.