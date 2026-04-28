Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie vote contre le projet de loi des adouls

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« C’est à cet effet, a souligné l’intervenant usfpéiste, que notre ambition fut grande que la loi n°16.22 soit l’une des stations du développement du cadre juridique de la profession du notariat adoulaire… ».
A cet égard, l’intervention du Groupe socialiste-Opposition ittihadie a fustigé ce qui est dit « la gestion des intérêts contradictoires et les grandes résistances qui ont obstrué le cheminement de l’aspect légitime caractérisant cette profession…
A titre d’exemple, les députés, membres du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, ont considéré que le maintien de la condition de la signature de 12 personnes apposée sur le document judiciaire, à l’ombre d’une nouvelle donnée démographique s’avère obsolète.
R.M