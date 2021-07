Le Groupe OCP rejoint l’ESPP pour promouvoir une gestion durable du phosphore

Le Groupe OCP est devenu membre de l’European sustainable phosphorus platform (ESPP) pour promouvoir une gestion durable du phosphore, annonce le leader mondial de l’industrie des engrais phosphatés dans un communiqué. L’adhésion de l’OCP à l’ESPP permettra au groupe marocain de partager son expertise et ses bonnes pratiques avec plus de 40 membres de cette plateforme ainsi que son réseau de chercheurs et d’acteurs industriels couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du phosphate et du phosphore, l’objectif étant de réfléchir ensemble à des méthodes nouvelles et innovantes pour parvenir à la meilleure utilisation de cette ressource. Fondée en mars 2013 en vertu d’une déclaration signée par un certain nombre d’organismes voués à la gestion durable du phosphore, l’ESPP assure le partage des connaissances et créé les opportunités d’échange en vue de promouvoir la vision à long terme de la durabilité du phosphore pour les organisations membres en Europe et sur d’autres continents pays tels le Japon et l’Amérique du Nord. Par ailleurs, la plateforme travaille sur la gestion de l’eau, particulièrement nécessaire pour réduire l’eutrophisation et préserver les ressources naturelles en eau. A noter que les membres de l’ESPP couvrent un large éventail d’expertises dans la chaîne de valeur du phosphore, y compris l’extraction et le traitement du phosphore, le traitement de l’eau et des déchets dans l’industrie du phosphore, l’agriculture, la réutilisation et la récupération du phosphore, et l’innovation et la technologie du phosphore. En tant que membre de l’ESPP, le Groupe OCP participera ainsi à la réflexion, contribuera aux recherches menées par la plateforme et travaillera sur la gestion durable du phosphate, a précisé le communiqué. « Nous sommes heureux de devenir membre de l’ESPP. Le phosphore est une ressource vitale et en tant qu’acteur majeur et responsable des plus importantes réserves de phosphate connues à ce jour, nous nous engageons à maximiser le potentiel de cette ressource, au moyen de la force de l’innovation et de la R&D visant à continuer à créer des produits phosphatés qui aident à nourrir le monde de manière durable », a déclaré Hanane Mourchid, directrice Sustainability & Green Industrial Development du Groupe OCP. D’après elle, le fait d’« intégrer l’ESPP nous permet de poursuivre le travail que nous avons effectué pour optimiser et gérer l’utilisation du phosphate dans notre industrie, tout en partageant nos connaissances avec d’autres acteurs qui partagent le même engagement ». “Si nous voulons continuer à nourrir notre population croissante, il est primordial de continuer à trouver des moyens nouveaux et innovants de gérer les ressources en phosphate”. « Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe OCP en tant que membre », s’est réjoui, pour sa part, le président de l’ESPP, Ludwig Hermann, précisant que cette plateforme « rassemble des organisations de toute la chaîne de valeur du phosphore qui s’engagent à relever les défis de la durabilité de cette ressource ». « En tant qu’acteur majeur de l’industrie du phosphate et grand contributeur à la recherche sur le phosphore, nous sommes ravis de contribuer à créer des opportunités en matière de recherche et d’innovation autour de la gestion du phosphate, particulièrement concernant les méthodes de recyclage qui découleront de ce partenariat », a-t-il poursuivi estimant que les dialogues en cours et le partage des connaissances sont essentiels pour garantir des progrès dans l’utilisation responsable du phosphore. Un élément qui « nourrira notre monde pendant les siècles à venir », a-t-il fait savoir. Pour rappel, le groupe OCP s’est spécialisé dans l’extraction, le traitement, la transformation et l’exportation des produits phosphatiers des plus grandes réserves mondiales de phosphate connues à ce jour au Maroc, vers ses clients sur les cinq continents ciblant les agriculteurs d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et du monde entier. En tant que dépositaire responsable de cette ressource tout au long de la chaîne de valeur, du processus de production d’engrais à leur utilisation par les fermiers, le groupe place au cœur de sa stratégie la nécessité d’offrir le « bon engrais, au bon endroit, au juste prix pour tous les agriculteurs », comme le relève le communiqué. Avec plus, un siècle d’expérience dans l’industrie du phosphate, le Groupe OCP assume pleinement le rôle essentiel qu’il joue dans l’accompagnement des agriculteurs, la mission étant d’assurer une production suffisante pouvant répondre à la demande croissante de produits phosphatiers, tout en minimisant l’impact sur l’environnement. C’est pour cette raison, qu’il investit en permanence dans l’innovation pour améliorer l’efficacité d’utilisation et de réutilisation du phosphate et proposer une approche circulaire, personnalisée et durable. Le groupe contribue à nourrir la population mondiale croissante en lui apportant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Avec un siècle d’expérience et 5,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2020, il est le leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et des engrais phosphatés.