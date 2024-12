Le Grand Mufti d’Al-Qods salue le soutien du Maroc, sous le leadership de SM le Roi, au peuple palestinien

Le Grand Mufti d'Al Qods et de Palestine, Imam de la Mosquée Al Aqsa, Cheikh Muhammad Hussein, a salué, dimanche à Ramallah, le soutien apporté au peuple palestinien par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods.

Cheikh Muhammad Hussein, qui a été reçu par l’ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, a tenu à rendre hommage aux efforts du Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, en soutien aux droits inaliénables et légitimes du peuple palestinien, se félicitant des relations solides unissant les peuples palestinien et marocain.



L'Imam de la Mosquée Al Aqsa a évoqué, lors de cette rencontre, les conditions difficiles que traversent le peuple palestinien en général, et la Ville d'Al-Qods et ses Lieux Saints en particulier, ainsi que les violations visant la Mosquée d'Al Aqsa, appelant la communauté internationale à agir pour mettre fin à la guerre contre les Palestiniens, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.



De son coté, l’ambassadeur du Maroc en Palestine a assuré que le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, "n'épargnera aucun effort dans le soutien du peuple palestinien", soulignant les efforts inlassables du Maroc en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et de l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations de Gaza et d'Al Qods.



L'ambassadeur a en outre mis en avant l'action continue de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté, en appui aux Maqdessis et pour la préservation du cachet historique et civilisationnel de la Ville sainte, ainsi qu'en matière de santé, d'éducation et de soutien aux projets sociaux ainsi qu'aux jeunes et aux enfants.



Par ailleurs, M. Meziane a fait part de sa volonté de développer la coopération bilatérale entre l'institution de Dar Al-Iftaa et les autres institutions religieuses en Palestine et leurs homologues marocaines, afin de la hisser au niveau des relations privilégiées liant les deux peuples frères, au service de la Mosquée Al Aqsa et pour la préservation des sites religieux de la Ville sainte.