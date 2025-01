Le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud reçoit le Conseiller de SA l’Emir du Qatar aux affaires de défense

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, mardi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, le Général de Corps d’Armée, Hamad Ben Ali Al Attiyah, Conseiller de Son Altesse l’Emir du Qatar aux affaires de défense.



Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Qatar à Rabat, des chefs de bureaux concernés de l’Etat-Major Général des FAR ainsi que des membres de la délégation qatarie, les deux parties ont mis en exergue les relations de fraternité et d’amitié qui lient les Forces Armées Royales et leurs homologues qataries, marquées par la confiance, le respect mutuel et la volonté commune de consolider ces liens à l’avenir, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.



La coopération militaire maroco-qatarie et la volonté de la dynamiser conformément aux Hautes Directives des deux chefs d’Etat, ont été au menu des discussions.