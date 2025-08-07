Le FC Barcelone ouvre une procédure disciplinaire contre Ter Stegen

Le FC Barcelone a lancé mardi une procédure disciplinaire à l'encontre de son gardien allemand Marc-André ter Stegen, en instance de départ, a appris l'AFP auprès du club catalan, confirmant une information de la presse catalane.



Poussé vers la sortie après deux saisons tronquées par de graves blessures, le portier de 33 ans, récemment opéré du dos, a refusé que le Barça communique ses informations médicales à la Liga pour que l'instance évalue la durée de son indisponibilité.



Selon la presse catalane, le club blaugrana comptait utiliser l'absence de longue durée de son habituel capitaine pour rentrer dans les clous du fair-play financier de la Liga et inscrire ses nouvelles recrues.



Mais le refus du gardien de but, poussé vers la sortie avec la signature cet été du jeune Joan Garcia et la prolongation de l'expérimenté Wojciech Szczesny, rend impossible cette opération.



Toujours dans le rouge financièrement en l'attente de la réouverture provisoire du Camp Nou, son mythique stade encore en travaux, le champion d'Espagne considère ainsi que la position de Ter Stegen pourrait lui causer un préjudice sportif et économique.



Le gardien allemand, dernier représentant de l'équipe de Luis Enrique championne d'Europe en 2015, s'expose, selon le règlement de la Liga, à de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation de son contrat.