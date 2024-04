Le Conseil régional élargi de l’USFP/Marrakech-Safi marqué par l’important discours du Premier secrétaire

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a mis en garde contre l’hégémonisme qu’exerce le gouvernement actuel et qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la situation de notre pays.



Lors du Conseil régional élargi de l’USFP/Marrakech – Safi tenu samedi dernier et placé sous le thème «Les Ittihadis, une lutte continue pour réduire les disparités spatiales et sociales», Driss Lachguar a critiqué le bilan décevant de l’Exécutif, soulignant que son plus exploit est d’atteindre des chiffres records dangereux en matière de chômage et de précarité, rejetant l’idée selon laquelle les hommes d'affaires seraient plus capables de gérer efficacement les affaires du pays que les hommes politiques.



« Aujourd’hui, après s’être rendu compte de leur impuissance politique, ils ont commencé à déléguer leurs pouvoirs à des bureaux d’études et à des institutions financières internationales pour les conseiller sur ce qu’il fallait faire », a-t-il martelé dans son allocution inaugurale des travaux du Conseil régional élargi en présence notamment des membres du bureau politique, du président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, et du membre du bureau central de la FDT, Abdessadek Saidi.*

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.