Le CSEFRS tient sa 6ème session à Rabat

Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) tient, la 6ème session du deuxième mandat de son Assemblée générale, les 24 et 25 décembre, à son siège à Rabat.



L’ordre du jour de cette session comprend la présentation par le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, d’un rapport portant sur les dernières évolutions et les enjeux actuels du système éducatif, ainsi que la signature d’un accord de coopération entre le Conseil et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, indique un communiqué du CSEFRS, précisant qu'un exposé sur l’avancement du plan d’action du Conseil pour l’année 2024 et les projets prévus pour 2025 sera également présenté.



La session verra aussi la présentation, la discussion et l'approbation du projet de "la nouvelle école", élaboré par un groupe de travail dédié. De plus, deux rapports préparés par l’Instance nationale d’évaluation seront présentés, le premier concernant "l’Atlas territorial des infrastructures scolaires" et le second portant sur "l’Orientation dans le système d’éducation et de formation".



Au cours de la même session, le projet de budget du Conseil pour l’année fiscale 2025 sera discuté et approuvé, en plus de la présentation des plateformes numériques "majlisbot (IA)" et "E-majlis" aux membres du Conseil.