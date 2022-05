Lancement le 16 mai de l'opération de sélection et d’incorporation des appelés au titre de 2022

En exécution des Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces Armées Royales (FAR), relatives à la prise des mesures nécessaires à l’incorporation de la prochaine promotion des appelés des deux sexes au service militaire au titre de l’année en cours, l’opération de sélection et d’incorporation des appelés débutera le 16 mai 2022, indique, jeudi, un communiqué du ministre de l’Intérieur.



A cette occasion, le ministre de l’Intérieur invite les jeunes appelés à effectuer le service militaire ayant reçu les ordres d'appel à se diriger, selon la date fixée à cet effet, aux centres de sélection et d’incorporation cités par lesdits ordres pour effectuer le test d'aptitude au service militaire.



Les jeunes concernés doivent se présenter aux centres de sélection et d’incorporation munis de l’ordre d'appel, de la Carte nationale d'identité électronique (CNIE), d’un extrait de l’acte de naissance, d’un certificat scolaire et d’une copie du diplôme obtenu, le cas échéant, ainsi que de leur propres objets personnels, ajoute la même source.



Le ministre de l’Intérieur informe les jeunes concernés de la possibilité de se déplacer vers les centres de sélection et d’incorporation, à titre gracieux, via les lignes de l’ONCF ou à bord des bus de transport de voyageurs, en utilisant les bons de transport gratuits joints aux ordres d'appel.



Les jeunes concernés peuvent s’informer des lieux dédiés aux moyens de transport mis à leur disposition via le site électronique: www.tajnid.ma ou en contactant les autorités administratives locales proches de leurs lieux de résidence.



Le ministre de l’Intérieur informe aussi les jeunes concernés par cette opération qu’ils effectueront immédiatement, après avoir rejoint les centres de sélection et d’incorporation, les tests d’aptitude avant d’orienter directement les appelés aptes au service militaire vers les centres de formation.