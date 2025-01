NBA Africa et Evosport, filiale de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont récemment lancé une initiative en faveur de la pratique du basketball chez les jeunes au Maroc.



Selon un communiqué de l’UM6P, la collaboration entre ces institutions prévoit le lancement de la première école de basketball NBA au Maroc et de quatre ligues Jr. NBA, notant qu’il s'agit du "plus grand programme de développement du basketball chez les jeunes jamais mis en place par la Ligue dans le pays".



La cérémonie de signature de cette collaboration a eu lieu à l'UM6P France à Paris, l’antenne européenne de l'université, en présence du président de l'UM6P, Hicham El Habti, du commissaire adjoint et directeur des opérations de la NBA, Mark Tatum, du directeur général de la NBA Afrique, Clare Akamanzi, et du président de la Basketball Africa League (BAL), Amadou Gallo Fall.

Cette collaboration entre NBA Africa et UM6P sera mise en œuvre par Evosport, en collaboration avec Act4Community, une entité de l'écosystème du Groupe OCP.



Ensemble, précise la même source, ils lanceront quatre ligues Jr. NBA qui bénéficieront chaque année à près de 2.000 garçons et filles âgés de moins de 18 ans à Khouribga, Gantour, Laâyoune et El Jadida. En parallèle, la première école de basketball NBA du Maroc verra le jour dans ces quatre localités. Plus de 200 entraîneurs locaux accèderont à des programmes de formation spécialisés.



Cité dans le communiqué, M. Akamanzi a souligné que les précédentes initiatives au Maroc «nous ont permis de constater qu'il existe une incroyable passion pour le basketball dans tout le pays», notant qu’en collaboration avec l'UM6P et avant les premiers matchs de la Ligue africaine de basketball au Maroc en avril, «nous sommes impatients de renforcer considérablement nos efforts de développement du basketball dans le pays et d'offrir à des milliers de jeunes Marocains la possibilité d'apprendre et de jouer au basketball».



Pour sa part, M. El Habti s’est dit "ravi de travailler avec NBA Africa pour introduire ce programme de basketball novateur pour les jeunes au Maroc", soulignant qu’à l’UM6P, «nous croyons au pouvoir du sport pour inspirer et développer les jeunes esprits ».



Cette collaboration, a-t-il ajouté, «s'inscrit parfaitement dans notre mission de promouvoir l'innovation et de contribuer au développement socioéconomique de l'Afrique », expliquant que grâce à Evosport, «nous nous engageons à créer des opportunités pour les jeunes athlètes afin qu'ils puissent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel».



Selon le communiqué, l’UM6P, en tant qu'élément clé de l'écosystème du Groupe OCP, a contribué de manière significative à l'engagement de longue date du Groupe en faveur du développement du sport au Maroc.



La collaboration avec NBA Africa soutient les jeunes ciblés par le programme Act4Community et témoigne des efforts déployés par le Groupe OCP pour améliorer durablement et concrètement le niveau de vie des populations par la création d'emplois, l'entrepreneuriat, la culture et le sport.



Ce projet, note le communiqué, s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre NBA Africa et le Groupe OCP, qui a mis en place des ligues Jr. NBA dans les villes de Benguerir et Khouribga.

A ce jour, NBA Africa a déjà fait profiter plus de 100.000 jeunes et entraîneurs marocains de ses programmes de développement du basketball, relève la même source.



L'UM6P, université marocaine d'avant-garde, est dédiée au développement de solutions innovantes concernant les défis spécifiques de l'Afrique et, plus largement, les enjeux mondiaux. Elle est engagée en faveur du développement économique et humain et place l'innovation au premier plan de la croissance africaine.



Conformément à cette vision, l'UM6P a lancé Evosport, sa filiale dédiée au développement du sport, avec l'ambition de contribuer à la création d'un écosystème sportif marocain et africain dynamique et durable, rappelle la même source.