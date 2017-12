Lancement de la base 2018 du Top 1000 DSI & RSSI du Maroc

La maturité du marché de la cybersécurité et des technologies de l’information aiguise l’appétit des fournisseurs et des prestataires nationaux et internationaux. Pour faciliter les opérations de prospection du marché marocain sur ce segment de l’économie numérique, le cabinet du conseil digital et d’intelligence économique, Jankari Consulting, lance la version 2018 de sa base électronique du Top 1000 directeurs des systèmes d’information (DSI), des responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et des Chief Digital Officer (CDO).

Objectif: fournir de l’information qualifiée et publique sur les Top 1000 DSI, RSSI et CDO du secteur privé et public Maroc avec une garantie de mise à jour mensuelle et en flux pour faire face à l’obsolescence de l’information liée à la mobilité et le turnover des managers.

Electronique, cette base compile l’information professionnelle sur chaque DSI, RSSI et CDO avec la mise à disposition de l’information sur son contact email, téléphone, adresse postale, profil Linkedin ainsi que les détails sur le secteur d’activité de son entreprise.

Outre le Top 100 DSI, RSSI, la version 2018 intègre, également, une base dédiée à la transformation digitale à travers le recensement de Top 100 Chief Digital Officer (CDO) en charge du chantier du numérique, des réseaux sociaux et du multi-canal.

L’offre Data de Jankari Consulting ne se limite pas au Top 1000 entreprises du Maroc, elle couvre, aussi, l’Afrique francophone. A travers son offre « Smart Data Africa », l’entreprise répond aux besoins de prospection des entreprises qui s’intéressent au marché du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. Cette base africaine consolide l’information sur les responsables de quatre pays, à savoir : Sénégal, Tunisie, Côte d’Ivoire et Gabon.

Parallèlement à la base DSI, RSSI et CDO Maroc et Afrique, l’entreprise dispose d’une offre «Smart Data Morocco» qui regroupe la data professionnelle des managers du comité de direction du Top 1000 entreprises du Maroc. Il s’agit des DG et leurs assistantes, les DAF, les directeurs marketing et communication, les directeurs d’achats et logistique, les directeurs commerciaux ainsi que les directeurs juridiques.

A rappeler qu’en plus de son offre Data, Jankari Consulting dont l’activité de traitement de données est déclarée auprès de CNDP, accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication digitale et la gestion interne de leur data sur les CRM.